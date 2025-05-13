為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴總統首次日媒專訪 涉外人士剖析3大意義

    2025/05/13 08:35

    相關新聞

    賴清德接受日經專訪 點破中國不公平貿易與擴張野心

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德就職屆滿一周年之際，接受「日本經濟新聞社」專訪，觸及台美關係、台日關係、兩岸關係，以及經貿政策、半導體產業佈局等。涉外人士分析三大意義，包含增進台日雙邊關係，呼籲民主陣營團結嚇阻威權，同時重申無論是民主或經濟的價值，台灣都能貢獻良善力量。

    涉外人士指出，選在此時接受日媒專訪有三大意義。首先是深化台日雙邊關係，賴總統首先感謝日本對台灣長期以來的強力支持，無論是歷任首相、政府、國會、民間，在「台日友好」的堅實基礎上接受日媒專訪，目標很明確，一如賴在專訪中所說「希望透過採訪增進台日雙邊關係」，未來能有更多合作促進台日共榮。

    賴清德也數度傳達「台日友好」、「台日合作」的訊號，在專訪多次提及，期待日本支持台灣加入CPTPP、與日本洽簽經濟夥伴協定（EPA），並邀請日本在內的民主盟友加入「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，共同建立非紅供應鏈，也期待日本在印太或國際社會展現領導角色。

    涉外人士指出，在各國因應整體國際經貿變局而產生「訊息真空」之際，CRINK威權集團（中國、俄羅斯、伊朗、北韓）趁勢推動認知作戰搶奪國際話語權，一面聲稱中俄要維護全球秩序，一面破壞他國海纜、干預他國內政甚至介選，賴清德以民主國家重要領導人身分持續論述台灣立場、保有民主陣營敘事、傳達正確訊息，是接受國際媒體專訪的另一個目標，強調民主陣營共同合作、嚇阻單邊行為。

    賴清德直接點出台日共同面臨的挑戰，包括面對中國在全世界進行不公平的貿易行為、對印太友盟的武力威脅，賴以「團結合作」為主軸，強調台灣除了強化國防力量、加強經濟韌性外，要與日本、美國等友盟國家及民主陣營肩並肩發揮嚇阻力量，重申給極權甜頭無助和平，還會擴大其野心，倡議民主陣營要團結起來。

    涉外人士分析，對於美國推動關稅政策，賴總統也重申「美國對全球的重要角色沒有改變」，這是源自對台美關係的信心，台美擁有共同的理念與價值，並在經貿享有共同利益，台灣能幫助美國再工業化，並強調各國不必然是在美中兩強之間做選擇，而是「價值」的選擇，在堅守自由民主人權價值的原則下，民主陣營自然會走在一起，從堅守民主自由到共創繁榮經濟的「價值」同等重要，台灣也都能貢獻關鍵良善力量，這也是賴要論述的，台灣是世界的台灣，有能力、有意願為世界貢獻更多。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播