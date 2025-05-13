賴總統首次日媒專訪 涉外人士剖析3大意義

2025/05/13 08:35

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賴清德接受日經專訪 點破中國不公平貿易與擴張野心

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德就職屆滿一周年之際，接受「日本經濟新聞社」專訪，觸及台美關係、台日關係、兩岸關係，以及經貿政策、半導體產業佈局等。涉外人士分析三大意義，包含增進台日雙邊關係，呼籲民主陣營團結嚇阻威權，同時重申無論是民主或經濟的價值，台灣都能貢獻良善力量。

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涉外人士指出，選在此時接受日媒專訪有三大意義。首先是深化台日雙邊關係，賴總統首先感謝日本對台灣長期以來的強力支持，無論是歷任首相、政府、國會、民間，在「台日友好」的堅實基礎上接受日媒專訪，目標很明確，一如賴在專訪中所說「希望透過採訪增進台日雙邊關係」，未來能有更多合作促進台日共榮。

賴清德也數度傳達「台日友好」、「台日合作」的訊號，在專訪多次提及，期待日本支持台灣加入CPTPP、與日本洽簽經濟夥伴協定（EPA），並邀請日本在內的民主盟友加入「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，共同建立非紅供應鏈，也期待日本在印太或國際社會展現領導角色。

涉外人士指出，在各國因應整體國際經貿變局而產生「訊息真空」之際，CRINK威權集團（中國、俄羅斯、伊朗、北韓）趁勢推動認知作戰搶奪國際話語權，一面聲稱中俄要維護全球秩序，一面破壞他國海纜、干預他國內政甚至介選，賴清德以民主國家重要領導人身分持續論述台灣立場、保有民主陣營敘事、傳達正確訊息，是接受國際媒體專訪的另一個目標，強調民主陣營共同合作、嚇阻單邊行為。

賴清德直接點出台日共同面臨的挑戰，包括面對中國在全世界進行不公平的貿易行為、對印太友盟的武力威脅，賴以「團結合作」為主軸，強調台灣除了強化國防力量、加強經濟韌性外，要與日本、美國等友盟國家及民主陣營肩並肩發揮嚇阻力量，重申給極權甜頭無助和平，還會擴大其野心，倡議民主陣營要團結起來。

涉外人士分析，對於美國推動關稅政策，賴總統也重申「美國對全球的重要角色沒有改變」，這是源自對台美關係的信心，台美擁有共同的理念與價值，並在經貿享有共同利益，台灣能幫助美國再工業化，並強調各國不必然是在美中兩強之間做選擇，而是「價值」的選擇，在堅守自由民主人權價值的原則下，民主陣營自然會走在一起，從堅守民主自由到共創繁榮經濟的「價值」同等重要，台灣也都能貢獻關鍵良善力量，這也是賴要論述的，台灣是世界的台灣，有能力、有意願為世界貢獻更多。

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