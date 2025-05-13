中共、國民黨醜化賴總統「麻煩製造者」 英議員：廉價宣傳並不奏效

總統賴清德。（資料照）

2025/05/13 08:11

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賴清德接受日經專訪 點破中國不公平貿易與擴張野心

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德接受「日本經濟新聞社」專訪，這是賴上任後首次接受日媒專訪，內容觸及台美關係、台日關係、兩岸關係，以及賴總統經貿政策、半導體產業佈局，資深英國國會議員奧爾頓勳爵受訪也指出，中共與國民黨不斷醜化賴總統是「麻煩製造者」，是廉價的宣傳伎倆，但並不奏效。

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日經新聞分析，賴總統的安全外交政策延續前總統蔡英文主軸，但對於台灣面對的威脅表達的更加直率，對於他認為有必要推動的變革，也更開放地對外說明，這些都讓中國不滿，「北京將賴清德描繪成挑釁者，這種說法也被國民黨內的重要人物推動」。雖然部分國際評論主張賴總統應收斂言行、回到蔡「溫和穩健」的風格，但多數專家認為，總統有責任凝聚民意，支持他的安全政策及其必要的代價。

自1979年即擔任英國國會議員的奧爾頓勳爵（ Lord David Alton ）也接受日經訪問指出，「中共與國民黨不斷將賴總統醜化為麻煩製造者」，這是一種廉價的宣傳技倆，目的在於削弱賴總統國內外聲望，但這種攻擊並不奏效，因為賴清德顯然是一位睿智、有能力、堅定務實的領導人，他追求的是和平共處與台灣基本的生存權。

奧爾頓也擔心，部分在野勢力的行為正在危及台灣得來不易的民主制度，面對一個明言要消滅台灣的掠奪者，國內政爭就應該放下，要爭取國際一致支持，台灣本身也必須團結。但報導也提及，國民黨主席朱立倫則採取截然不同的立場，上週他聲稱賴清德對反對派的作為，就跟希特勒當年在納粹德國的行徑一樣，正值歐戰結束80周年，引發外交圈震驚，並遭德國在台機構公開譴責。

報導總結說，儘管台灣的政治對立看來難以化解，蔡英文與賴清德都持續努力提升台灣在全球的能見度。即使中國試圖外交孤立台灣，與亞洲多國的非正式關係仍持續深化，並提及2022年時任副總統的賴清德曾以私人名義赴日，參加前首相安倍晉三的葬禮；去年，台日更數十年來首次舉辦聯合海上演習。

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