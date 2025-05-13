賴清德接受日經專訪 點破中國不公平貿易與擴張野心

賴清德總統就職即將屆滿周年，圖為去年5月20日賴清德宣誓就職發表演說。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/05/13 07:22

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統就職將滿一週年，接受「日本經濟新聞社」專訪今天（13日）刊出，他直指中國不公平貿易與擴張野心，邀請日本在內的民主盟友共同建立「非紅供應鏈」，並呼籲日本在局勢不斷變化的印太地區扮演領導角色，團結嚇阻威權。

賴清德表示，過去幾十年，由美國主導的自由經濟體系，為台灣和其他地區帶來了經濟繁榮與政治穩定，然而，並非所有國家都是這套制度的「模範生」，「當前最大的危機是中國」，中國利用自由貿易體系從事抄襲、仿冒、侵犯智慧財產權，甚至提供大量補貼，讓低價商品傾銷全球，若不解決這類不公平貿易行為，過去數十年辛苦建立的穩定社會與經濟繁榮，以及我們所追求的價值，都將受到摧毀。

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他認為，美國近來願意處理這些問題，值得關注，必要時我方也願意提供協助，政府希望運用台灣在生產製造上的優勢，連結民主國家，建立全球性的「非紅半導體供應鏈」，這將有助於確保全球未來的繁榮與發展，確保自由貿易能持續發揮功能，不受傾銷等行為破壞。

賴清德指出，台灣面對與其他國家不同的處境，面臨來自中國的直接威脅，中國從未放棄併吞台灣的野心，如今，中國的政治與軍事威嚇以及統戰滲透愈來愈強烈，為了守護民主與主權，維護自由體制與人民安全，台灣的選擇非常清楚，必須展現足夠嚇阻力量，避免中國誤判，但只要中國能以對等與尊嚴對待台灣，台灣願意進行交流與合作，尋求兩岸和平與共同繁榮。

賴總統指出，其他民主國家的領導人也面臨國會不過半的挑戰，但台灣的情況更複雜，日本執政與在野黨在國內競爭、對外團結；但台灣不同，朝野對台灣的國家方向甚至國家認同都有巨大分歧，這使得台灣的情勢更為艱難。

賴清德強調，日本是一個有實力的國家，真心希望日本能在當前國際局勢變動中發揮領導作用，印太其他國家也可能願意做出回應。賴也呼籲日方推動與台灣的雙邊貿易協議，並持續支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。

賴清德指出，對出口導向的台灣而言，美國擬徵關稅是一項「重大挑戰」，但台灣不會與華府對抗，而是尋求透過談判解決，他承諾將擴大對美採購與投資，減少貿易障礙、打擊原產地洗產地行為，希望從零關稅的提案出發，推動與美國簽署雙邊貿易協議。

賴總統表示，台灣也希望與日本、美國、荷蘭等全球夥伴合作，共同推動他提出的「民主國家全球半導體供應鏈夥伴倡議」，日本擁有材料、設備與技術，美國有IC設計與行銷，台灣則掌握生產製造，荷蘭則擅長設備技術。

賴清德總統接受「日本經濟新聞社」專訪，登上頭版並橫跨三版面。（圖擷取自日經新聞）

賴清德總統接受「日本經濟新聞社」專訪，登上頭版並橫跨三版面。（圖擷取自日經新聞）

賴清德總統接受「日本經濟新聞社」專訪，登上頭版並橫跨三版面。（圖擷取自日經新聞）

賴清德總統就職將滿一周年，接受「日本經濟新聞社」專訪，同步在英文版「日經亞洲」（Nikki Asia）刊出。（圖擷取自日經亞洲）

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