林沛祥酸罷團是「社會邊緣人」 謝志偉：大罷免是護台、抗議舔共黨

罷免國民黨立委二階連署進入尾聲，國民黨基隆市籍立委林沛祥近日卻在政論節目稱「罷團都是社會邊緣人」，引發輿論譁然。（資料照）

2025/05/13 07:53

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委二階連署進入尾聲，國民黨基隆市籍立委林沛祥近日卻在政論節目稱「罷團都是社會邊緣人」，引發輿論譁然。駐德代表謝志偉對此發文指出，罷免團體成員是因疼惜台灣，才會從四面八方聚集起來。他也質疑，有人分析了半天，連這個原因都意識不到，反而是一昧淡化地推給藍綠對決。

國民黨基隆市籍立委林沛祥11日在政論節目說，他一直認為罷團是一些社會邊緣人的集合體，因為這些社會邊緣人需要人家的關懷，需要有些他們繼續撐下去的價值和信仰。相關言論引發輿論譁然，發起罷免林沛祥的「基隆絕沛」罷團領銜人陳青逸也提出反擊，質疑林在國會表現不佳才是立法院的邊緣人，呼籲林沛祥要有自知之明。

請繼續往下閱讀...

謝志偉在臉書發文指出，「他們不忍心、不甘心看到，心所疼惜的母親台灣，被像用罷免洗筷般地丟掉。就像當年多少人不忍心、不甘心，心所疼惜的、充滿活力的台灣，像一隻鯨魚被困在金魚缸裏」。

謝志偉強調，他們不是社會邊緣人，而是疼惜台灣的有緣人，是有幸和台灣結緣的人。因為疼惜台灣，他們才會從四面八方聚集起來。他們是因為疼惜台灣，才會成為民進黨的支持者，不是倒過來。

謝志偉表示，「我知道，因為我幾十年來就是這樣！！！沒錯，不是每個疼惜台灣的人，都必然、必須成為，民進黨的支持者。但是，每個疼惜台灣的人，終究都會成為，堅決反對舔共黨的人」。

謝志偉也直言「大罷免會成為風潮，真正的原因在此。大罷免不是在支持民進黨，是在護台，是在抗議舔共黨」。

謝志偉質疑，有人分析了半天，連這個原因都意識不到，或者是故意？他也批評「一昧淡化地朝『藍綠對決』或『國』、『民』兩黨支持者拼場推。那實在是忝為政治評論人」。他在文末也直言「或許，這才是真正的邊緣人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法