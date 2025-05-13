為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌批大法官干涉國會自治 林志潔怒：有臉講別人？

    民眾黨立院黨團總召黃國昌。（記者塗建榮攝）

    民眾黨立院黨團總召黃國昌。（記者塗建榮攝）

    2025/05/13 00:20

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭本週一（12日）針對《憲訴法》釋憲等案召開說明會，立法院機關代表、民眾黨團主席黃國昌公開質疑大法官不懂立院議事規則，干涉到「國會自治事項」。對此，陽明交大法律學者林志潔忍不住砲轟，早已僭越權力分立的人竟然「還有臉來講別人？」

    黃國昌12日表示，憲法法庭召開的說明會，似乎是在質疑立法院長韓國瑜主持三讀會有瑕疵，但實際上應該是大法官對立院三讀程序不了解，韓國瑜主持議事，完全是依循蘇嘉全、游錫堃前院長所進行的三讀程序。若憲法法庭以三讀會程序有無瑕疵等方式加以攻擊，要查明的事實是什麼？讓人完全看不懂。

    他還批評，大法官辦此種說明會，只是突顯自己搞不清楚狀況，到底要達成什麼？是否有要達成政治上動機或目的，讓人較難理解。此外，大法官此次釋憲案將手伸得那麼長，直接牽涉到國會自律和國會自治事項，在政治上要達到什麼目的，也讓人無法理解。

    對此，林志潔在臉書發文怒斥，「所以如何議事是自治事項嘍？那麼，最干預別人自治事項的，不就是這個亂修的憲法訴訟法？胡亂提高憲法法庭做成違憲門檻的大法官人數。依據憲法訴訟法，憲法法庭的審理規則由司法院訂之，本來就是司法院的內部自治事項，立法院強行介入，規定各種釋憲狀況的大法官人數，已經僭越權力分立的角色，還有臉來講別人？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播