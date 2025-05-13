美中互降115％關稅 旅美教授分析背後3意義

美中同意在90天內將關稅稅率大幅降低115%。（美聯社檔案照）

2025/05/13 00:33

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中近日在日內瓦進行談判，會後發表聯合聲明表示，雙邊同意在90天內將關稅稅率大幅降低115%，美對中關稅從原本的145%調降至30%，中國對美關稅則從125%降至10%。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析背後意義，認為從結果來看，是川普「用暴力的方式讓中國共產黨低頭了」。

葉耀元12日在臉書發文，「川普上台前對中關稅是25%，現在經過一系列的動盪，調整為30%，這可能代表幾件事。首先，不管是美方與中方（尤其是背後的企業），都不希望雙邊經濟繼續這樣大震盪下去。這對投資者與全球市場來說，本來就不是什麼好事。換言之，國內的聲音對兩國領導者來說，都有影響的效果。」

請繼續往下閱讀...

「第二，美國到底換到了什麼？中國降低對美國的關稅，並不會真的改善雙邊的貿易逆差，因為中國市場本來就不怎麼買舶來品。所以這個貿易談判要讓美國降低關稅，必定有其他原因。美方一定會希望中國在烏俄戰爭、對台武嚇、以及南海主權歸屬上，稍微改變態度（要一百八十度轉彎也是不可能的）。這部分有沒有在檯面下被討論進去，值得關注。」

「第三，中方現在一直大張旗鼓的說，他們談出了一個好結果。但明眼人都知道，美國其實並沒有真的放棄對中的關稅制裁（之前就已經是25%了）。所以中國如果有什麼檯面下跟美國的交換，他們必定會三緘其口，否則國內一定會出現百年國恥的討論，造成對共產黨的壓力。另一方面，共產黨會大肆宣揚這個『沒有真正實質進展的結果』，為自己『需要依靠美國市場』的這一個事實，用大內宣來掩蓋。」

最後葉耀元表示，「從結論來說，川普其實用暴力的方式讓中國共產黨低頭了，但這個做法讓全球市場做了好幾個月的雲霄飛車就是了。接下來就看看中國共產黨怎麼自圓其說，『說好中國的故事了』。現在的做法會減緩美中脫鉤的速度，但太快脫鉤本來就會讓共產黨感到太大的經濟與國內壓力，難保不狗急跳牆就是了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法