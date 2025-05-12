蔡英文立陶宛演說：絕不因威脅而畏懼 台灣始終與歐洲夥伴站在一起

前總統蔡英文當地時間12日在立陶宛維爾紐斯大學演講。（蔡英文辦公室提供）

2025/05/12 23:08

〔記者陳昀／台北報導〕前總統蔡英文當地時間12日在立陶宛維爾紐斯大學演講指出，當前民主國家正遭受威權挑戰，俄烏戰爭提醒大家威權國家的危險，也讓我們保護民主與國家安全的決心更堅定，我們或許是小國，但絕不會因威脅而畏懼，台灣始終與志同道合的歐洲夥伴站在一起，因為我們真誠相信，共同的價值能讓我們更加團結。

蔡英文表示，對民主國家而言，這是充滿挑戰的時期，2024年全球超過一半人口迎來新政府，卻也帶來廣泛的改變，如今，全球焦點已轉向重新平衡貿易關係及強化國防。與此同時，威權國家也越來越緊密地聯合起來，積極推動「擴張主義」的議程，我們必須記住民主的根本，歷史告訴我們，在這種不確定的時刻，我們更要堅守價值。

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蔡英文提到，台灣與立陶宛都經歷過威權壓迫的年代，立陶宛在蘇聯統治時，政治異議受到壓迫，語言與文化也受到打壓，但立陶宛人民並未退縮，依舊努力爭取民主、獨立與文化的展現。她強調，1989年的「波羅的海之路」有超過200萬人從塔林、里加手牽手至維爾紐斯，這是一場真正由人民發起的運動，也激勵世界各地無數追求民主的人，包括許多台灣人，儘管立陶宛的奮鬥尚未結束，但這已成為波羅的海及全球民主運動的重要轉捩點。

蔡英文也回顧台灣在20世紀多數時間面臨威權統治、戒嚴長達38年，異議者被關進政治監獄，台語在學校被禁，民主看似遙不可及。但台灣人民不曾放棄希望與對民主的追求，1980年代威權體制逐漸鬆動，1996年成功舉行首次總統直選。如今，台灣經常被視為世界上最民主的國家之一，我們了解自己的歷史，也經歷過那些非常慘痛的非民主制度，更要堅定地維護民主成就，因為我們知道，即使已有進展，對民主的威脅仍未消失。

蔡英文指出，當前民主國家正遭受威權勢力的挑戰，無論是選舉干預、假訊息、軍事恫嚇，甚至是戰爭，最明顯的例子就是俄羅斯入侵烏克蘭，為二戰以來的歐洲帶來前所未有的不安與動盪，也是一記警鐘，提醒大家威權國家的危險，反而讓我們更堅定要保護民主與國家安全的決心。

蔡英文說，台灣面臨歷來最多的網路攻擊、假訊息擴散及軍事挑釁，與波羅的海國家一樣，關鍵海底電纜頻也曾多次被破壞。我們或許是小國，但絕不會因威脅而畏懼，不論敵人多麼強大，台灣始終與志同道合的歐洲夥伴站在一起，因為我們真誠相信，共同的價值能讓我們更加團結，台灣與立陶宛攜手投入1000萬美元協助烏克蘭建造學校、防空避難所及重建受損地區就是一例。

蔡英文認為，台灣和立陶宛應該在合作基礎上，進一步強化安全合作，假訊息與操縱行動，這些都是試圖侵蝕對民主制度信任、破壞社會穩定的手段，民主國家必須共同研發更有效的應對策略；隨著關鍵基礎設施如海底電纜的攻擊加劇，應對方式也必須持續進化，台灣與歐洲應攜手合作、分享最佳做法，確保能有效應對與嚇阻這類干擾。

蔡英文強調，台灣致力於為民主國家打造更安全的未來，並願意發揮在關鍵技術與先進製造的優勢做出實質貢獻，更重要的是，我們願意挺身捍衛民主，因為我們深知，儘管民主不完美，仍是最能保護我們自由與人權、讓每個人發聲的制度。我們的民主價值，是台灣與立陶宛的連結所在，雙邊關係也將在這些共同的價值基礎上繼續深化。

前總統蔡英文當地時間12日在立陶宛維爾紐斯大學演講。（蔡英文辦公室提供）

前總統蔡英文當地時間12日在立陶宛維爾紐斯大學演講。（蔡英文辦公室提供）

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