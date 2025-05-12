「竹科X軟體園區」完工點亮城市 林智堅慶幸當初堅持

地方與中央合作的「竹科X軟體園區」。（照片取自林智堅臉書）

2025/05/12 22:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕在新竹市前市長林智堅任內動工的「竹科X軟體科技園區」近期完工，造型獨特的科技大樓豎立在公道五路上，林智堅今晚也發文提到看到「竹科X」完工，是地方與中央合作完成的重大建設，並稱只要堅持做對的事，再難，都不難！

林智堅提到，看到和過去市府團隊一起推動的竹科X終於完工，心裡就有種特別踏實的感覺，有時晚上從台北回到新竹，車子行經公道五路，透過車窗看出去，這裡的街景變得不一樣，不只是燈光變亮，連空氣中都多了一種說不上來的「未來感」，特別是，燈光點亮後的竹科X大樓，在夜裡，線條是那麼的俐落。

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林智堅也回想起竹科X從無到有的奇幻旅程，當時台商大舉回流，竹科的土地幾乎飽和。許多企業界朋友都對他說：「市長，我們想留在台灣、在新竹發展，但，已經找不到地了。」當時他心裡只想著：如果現在不解決，新竹的未來就會被限制。於是請市府團隊盤點竹市的土地資源。就在市中心、公道五路旁，找到36公頃的台肥、中油土地。

而「竹科X」就成為竹市重大市政建設之一。不只是為了竹科的需求，更希望打造一個融合科技與生活的都市型科學園區。他說，原本的藍圖，除竹科X，也規劃藝文高地，包括展演中心、兒童探索館、新竹文創館，期打造讓年輕朋友安心工作、又能享受生活的城市新場域。

但如今，遺憾的是，像是展演中心、兒童探索館、新竹文創館，因各種原因，最終沒能如期、如願完工。但，至少，竹科X真的完成了！他說，卸下公職，他和許多新竹-台北通勤的新竹人一樣，每當開車經過公道五路，看著車窗外的竹科X，心中總是感動，因為新竹值得！更是中央、地方合作的典範。竹科X只是開始。未來，也從這裡出發，這裡不只是新竹的第二條科技廊帶，更是新竹走向世界的勇氣與決心。期新竹繼續前進！

地方與中央合作的「竹科X軟體園區」。（照片取自林智堅臉書）

地方與中央合作的「竹科X軟體園區」完工點亮城市。（照片取自林智堅臉書）

地方與中央合作的「竹科X軟體園區」完工點亮城市。（照片取自林智堅臉書）

地方與中央合作的「竹科X軟體園區」完工點亮城市。（照片取自林智堅臉書）

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