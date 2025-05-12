黃國昌昔日反核 苗博雅：如今卻提出懦弱「核三延役」公投案

台北市議員苗博雅直指民眾黨團總召黃國昌過往身為「以核養綠公投案」的反方辯論人，2018年反核的黃，如今卻提出一個懦弱的「核三廠延役」公投案。（記者王藝菘攝）

2025/05/12 21:51

〔記者林哲遠／台北報導〕核三廠2號機停機除役在即，藍白立院黨團卻提案修正「核子反應器設施管制法」，欲讓核三廠延役，最快將於明天院會三讀通過。環團今晚集結群眾在立院外抗議藍白草率修法、罔顧核安，台北市議員苗博雅到場聲援，並直指民眾黨團總召黃國昌過往身為「以核養綠公投案」的反方辯論人，2018年反核的黃，如今卻提出一個懦弱的「核三廠延役」公投案。

苗博雅指出，立法院中有一個過去「我們」的夥伴，她個人是2021年「核四商轉」公投案的反對方辯論者，而2018年「以核養綠公投案」反對方的辯論人就是時任時代力量立委黃國昌，大多數人都忘記了黃在2018年反核的，也難怪黃國昌現在會在立院提出核三延役公投案，要讓核三廠延役。

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黃國昌現在所提的公投案主文是「你是否同意在安全無虞的前提下，讓核三廠延役？」，苗博雅痛批，這個主文是一個懦弱、欺騙性的主文，因為他不敢把「核廢料得宜處置」寫進公投主文裡面。

苗博雅表示，大家都知道現在最難以解決的問題，就是過去數十年來台灣核電廠所產生的核廢料何去何從，台灣曾經創下2個世界紀錄，其一是核一廠的燃料棒推不出來，再者是核二廠的燃料棒推不出來，不知道現在立法院裡面多數黨的立委是不是要創第三個世界紀錄，要讓核三廠裡面的燃料棒也推不出來，用到燃料棒推不出來為止。

「若連現存的幾10年來的核廢料，都找不到務實可行的長期處理方案，為何現在要延役一個老舊的核電廠？」苗博雅痛批，核三廠延役除了消耗社會資源、造成社會撕裂、讓藍白政治動員得以展開外，核三延役的公投及核管法修正條文，對台灣社會根本沒有任何正面的幫助。

環團今晚集結群眾在立院外抗議，藍白立院黨團推動「核管法」修法意圖鬆綁老舊核電廠重啟門檻。（記者王藝菘攝）

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