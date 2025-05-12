轟藍白強推「核電延役修法」不敢記名表決！ 綠委：該罷就罷

環團今晚集結群眾在立院外抗議，藍白立院黨團推動「核管法」修法意圖鬆綁老舊核電廠重啟門檻。（記者王藝菘攝）（記者林哲遠攝）

2025/05/12 21:09

〔記者林哲遠／台北報導〕核三廠2號機將於17日停機除役，藍白立院黨團推動「核管法」修法意圖鬆綁老舊核電廠重啟門檻，該修正案最快在明天院會三讀。環團今晚集結群眾在立院外抗議，民進黨立委陳培瑜、郭昱晴、伍麗華、范雲前往現場聲援，痛批藍白立委在委員會不敢記名表決、荒謬提出14個修法版本，罔顧核安、違反民主，並強調儘管民進黨團明天在院會中表決會輸，但論述、行動不會停止。

民進黨團書記長陳培瑜抨擊，藍白立委從3月31日起不敢記名表決，甚至提出荒謬的修法版本草案，他們企圖製造台灣缺電、綠電及能源轉型不可行，來唱衰台灣、詛咒台灣。她強調，「核管法」修法若在明天表決民進黨團一定會輸，但民進黨的論述、行動不會停止。

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郭昱晴指出，今天下午黨團協商，民眾黨立委張啓楷堅稱「核管法」修法是基於民調，但核三自1985年經過40年運轉該停就停，因為核安是重中之重，而藍白修法版本極度荒謬，法條中光是涉及再運轉的年限，從10年、20年等都有，把安全放哪裡。

「核廢料要怎麼處理，有沒有問過新北市、南台灣朋友？」郭昱晴質疑，蘭嶼核廢料迄今都還沒有解決，現在說延就延，藍白立委卻把核能安全放腦後，難道要把核廢料債留子孫嗎？

伍麗華也提及，身為屏東人、原住民，核三再5天就要停機了，但藍白明天可能強行表決「核管法」，藍白立委將法案送出委員會時不敢記名表決，明天院會可能又會祭出不記名表決，藍白立委這就是心虛。

藍白委別有居心，意圖拖垮國家，伍麗華強調，相信大家是真心愛這塊土地，也許民進黨團在明天表決會輸，但請大家把心中怨恨轉為改變時局，該罷就罷。

范雲痛批，今天下午的黨團協商是假協商、真過水，如果明天「核管法」修正案在藍白多數暴力下通過，將違反族群正義，她自大學以來就看到蘭嶼人為了核廢議題上街頭抗議，時任花蓮縣長傅崐萁當初就反對低階的核廢料轉移到花蓮，他知道選民沒有要接受核廢料，但藍白立委若通過此修法，怎麼對得起蘭嶼人呢？

范雲續指，第二，該法修正過程中違反民主，光是藍白就有14個修法版本，迄今仍不知道明天到底要用哪個條文表決，若該法通過，是傷害委員會民主、基層民主；第三，反國安、傷害國安，在戰時，核電廠非常容易成為敵國攻擊的目標。

范雲強調，當這群「反智」藍白立委，跟著國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌做決定時，只有民眾可以教育他們，「如果明天藍白用他們的多數踐踏我們的民主、智商，我們就讓他們付出代價，要罷就罷！」

民進黨立委伍麗華（右起）、范雲、陳培瑜、郭昱晴。（記者王藝菘攝）

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