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    遭質疑未利益迴避 林月琴：絕無利用職務自肥、勿以訛傳訛

    民進黨立委林月琴。（資料照）

    民進黨立委林月琴。（資料照）

    2025/05/12 21:00

    〔記者謝君臨／台北報導〕媒體人黃揚明質疑民進黨立委林月琴目前擔任2個民間團體職務，而這2個民團都在林擔任立委期間，獲得中央部會標案。面對指控，林發布聲明強調，在立委任內，絕對沒有也不可能利用職務自肥；她和這些機構沒有財務利害關係；她沒有利用立委職權去立法讓自己得利。「我願意接受高規格檢驗，但也希望大家不要以訛傳訛，模糊事實。」

    黃揚明於臉書指出，許多民進黨立委從去年底至今年初，不斷質疑民眾黨前立委吳春城與其創辦的「壯世代協會」有利益迴避等問題，最終吳請辭立委平息相關質疑。黃說，林月琴也有一些角色定位待釐清，是否該受同樣標準檢驗。

    黃揚明表示，林月琴目前擔任靖娟兒童安全文教基金會董事、台灣少年權益與福利促進聯盟副理事長，而這2個民團都在林擔任立委期間，獲得中央部會標案，例如靖娟基金會在林上任立委後，得標的中央部會標案為衛福部社家署「113年親子館訪視輔導暨教育訓練計畫」229萬元等。

    對此，林月琴發布聲明指出，她於2024年2月1日就職第11屆全國不分區立委，在此之前她是一位兒童及青少年社會福利的工作者。

    針對黃揚明的指控，林月琴表示，「我願意負責任地說明。」她說，黃於文中提到的靖娟基金會和台少盟取得的中央部會標案，多是幾年來延續性的計畫，這些標案早在她擔任立委之前就持續執行。她擔任立委後，依據「公職人員利益衝突迴避法」主動公開揭露「關係人身份」，未參與標案審查，也沒有替任何團體關說，請不要混為一談。

    林月琴列舉，衛福部社家署「113年親子館訪視輔導暨教育訓練計畫」，為「109年度托育資源中心訪視輔導暨教育訓練計畫」的延續；社家署「114年親子館主管人員教育訓練計畫」，為「110年度親子館（托育資源中心）在職訓練計畫」的延續等。「這些都有記錄可查，經得起檢驗。」

    林月琴也重申，在立委任內，絕對沒有也不可能利用職務自肥；她的家人、親屬，完全沒有在上述兩個機構任職；她和這些機構沒有財務利害關係；她沒有利用立委職權去立法讓自己得利。「我願意接受高規格檢驗，但也希望大家不要以訛傳訛，模糊事實。」

    林月琴強調，她從民間走進立院，是希望把兒少福利的聲音帶進政策核心。「這條路不容易，但我不會退縮。我也呼籲大家，在追求監督的同時，也要保護真正為公益努力的團體與工作者，讓社會可以更好，而不是因為政治口水反而讓推動改革的人被抹黑。」

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