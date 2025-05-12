苗栗罷團未達送件門檻 李喬：請持續支持罷免、反抗惡質立委

擔任罷免邱鎮軍的苗二領銜人、高齡90歲的文學巨擘李喬晚間發表聲明，未來請大家持續支持罷免行動、反抗惡質立委，留給後代一個更好的台灣。（資料照）

2025/05/12 20:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍進入第二階段連署，今日是送件截止日，但因連署份數未達法定門檻，沒有送件。擔任罷免邱鎮軍的苗二領銜人、高齡90歲的文學巨擘李喬晚間發表聲明，未來請大家持續支持罷免行動、反抗惡質立委，留給後代一個更好的台灣。

依選罷法規定，二階罷免連署人數為該選區選舉人數的10％，換算罷免陳超明、邱鎮軍二階連署人數分別需達2萬586人、2萬3178人，今日是送件截止日。

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苗栗罷團今天下午4點將收集的苗一、苗二連署書運送到苗栗縣選委會門口，但宣布苗一連署份數為1萬8818份、苗二連署份數為2萬918份，未達法定門檻，所以罷團不會將連署書送入縣選委會。

由於苗栗罷團於推動罷免行動之初，苗二領銜人因遭受壓力而退出，由李喬挺身而出擔任領銜人，並強調「反抗就是愛」。李喬於獲悉今日結果後，晚間也發表聲明感謝大家對苗栗的關心與守護，尤其是這幾個月來投入罷免行動的每一位志工，即使身處嚴峻肅殺的政治環境、面對惡意的暴力行為，仍勇敢無懼、一路前行，踏遍每一個鄉鎮，而每一位苗栗人親手託付的期待與希望，他與罷團志工們都懷抱感謝、點滴在心。

李喬表示，儘管很遺憾的，未能在期限內達到法定門檻，完成大家的期盼。但台灣這條民主道路從來不是順風前行，挫折無法阻止我們前進的腳步，這不是失敗的終點，而是苗栗蛻變的起點，守護台灣的這條路還在延續，未來請大家持續支持罷免行動、反抗惡質立委，留給後代一個更好的台灣，再次謝謝各位。

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