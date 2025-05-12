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    紐西蘭健走遊行 歐江安籲WHO正視台灣對全球衛生體系貢獻

    紐西蘭基督城僑團11日聯合舉辦「為台灣和平健走」（Peaceful Walk for Taiwan）遊行活動。（駐紐西蘭代表處提供）

    紐西蘭基督城僑團11日聯合舉辦「為台灣和平健走」（Peaceful Walk for Taiwan）遊行活動。（駐紐西蘭代表處提供）

    2025/05/12 19:50

    〔記者黃靖媗／台北報導〕紐西蘭基督城僑團11日聯合舉辦「為台灣和平健走」（Peaceful Walk for Taiwan）遊行活動，呼籲世界衛生組織（WHO）接納台灣參與，由台灣駐紐西蘭代表歐江安大使與華興協會會長許凱舒領銜。歐江安表示，WHO應正視台灣長年對全球衛生體系的貢獻，邀請台灣參加WHO。

    歐江安致詞強調，病毒不分國界，政治考量不應凌駕於人類健康之上，排除台灣與會是WHO莫大損失，尤其在疫情期間，台灣在防疫物資、技術與經驗分享中發揮關鍵作用，台灣成為國際間可靠的合作夥伴，協助實現WHO全球健康覆蓋目標。

    歐江安呼籲，WHO應正視台灣長年對全球衛生體系的貢獻，邀請台灣參加WHO；只有真正實現「不遺漏任何人」（leaving no one behind），全球防疫體系才不會產生漏洞。

    歐江安也強調，台灣醫療科技發達，防疫抗疫有傲人的經驗，因此各國討論制定「大流行病協定」（Pandemic Agreement）時更應將台灣納入；WHA即將在5月19日召開，台灣殷切期盼與國際社會攜手，共創無國界的健康未來，落實WHO揭櫫「健康是基本人權」的願景。

    駐紐西蘭代表處指出，健走隊伍從基督城「追憶橋」（Bridge of Remembrance）出發、途經市區及郵局歷史建築、庫克船長雕像（Captain James Cook Statue）及國家圖書館（Tūranga）等地標，沿路向現場民眾解說，爭取支持，獲得肯定與加油，健走現場還有象徵紐西蘭和平與生命力韌性的綿羊與駱馬一起走。

    此外，駐紐處也指出，紐西蘭南島台商會結合WHO健走於10日舉辦「台灣日電影節」（Taiwan Day Film Festival），吸引250名觀眾一同欣賞電影「看不見的國家」（Invisible Nation）。

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