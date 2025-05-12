藍白明恐強修「核管法」！民團：反對倉促重啟核電

全國廢核行動平台等10餘個民團今晚在立院外舉辦晚會，呼籲藍白應審慎面對核電重啟議題。（記者王藝菘攝）

2025/05/12 19:52

〔記者林哲遠／台北報導〕核三廠2號機將於17日停機除役，藍白立院黨團推動「核管法」修法意圖鬆綁老舊核電廠重啟門檻，繞過安全審查，為核三廠等老舊核電重啟鋪路，該法最快在明天週二院會三讀。全國廢核行動平台等10餘個民團今晚在立院外舉辦晚會主張，核電不是解方，而是危機的開端，呼籲藍白應審慎面對核電重啟議題，不應在缺乏風險與成本討論的情況下倉促修法。

全國廢核行動平台表示，核電不是穩定能源的保證，而是潛藏巨大風險與世代不正義的技術，今天來自環保團體、公民團體、第三勢力等代表，在立法院旁的濟南路召開記者會，共同嚴正反對倉促修法與老舊核電重啟。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委張雅琳指出，「核子反應器設施管制法」是攸關台灣是否能安全延役核電廠的重要法案，它牽涉的不僅是能源政策，更關係到全體國人、尤其是核電廠周邊居民的生命安全。這次修法，國民黨與民眾黨聯手，草率將草案送出委員會，完全漠視針對核安與核廢料的實質討論。

地球公民基金會議題部林冠伶續指，目前核電佔全台發電比例僅剩4.7%，以核三2號機為例，去年停機超過40天，並未導致缺電問題；再者，據美國Lazard發布的平均化發電成本（LCOE）報告，自2013年起，核電成本已高於太陽能，2024年最新資料更顯示，每度核電成本為太陽能的近3倍。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠抨擊，長年鼓吹核電的「核電幫」，趁國會藍白過半，意圖復辟核電。他們從2018年的「以核養綠公投」到2021年的「核四重啟公投」皆未達成實質成果；如今則藉著核三二號機將於2025年除役之際，強推修法為核電延役鋪路。

謝志誠再批，藍白提出多個版本卻自相矛盾，在3月與4月兩次委員會審查，只留下「保留，送院會處理」八字結論，顯示他們對條文內容本身都無法形成共識，現在卻意圖在5月13日院會強行表決，這樣的修法充滿黑箱疑雲。

野薑花公民協會常務理事陳雪梨示警，台灣的核電廠一旦發生災變，可能需要撤離人數遠超過福島，核一、核二三十公里範圍內分別有410萬與580萬人，核三也有6萬人，根本無法有效疏散；而核廢料儲存本身亦是重大風險，特別是在台灣這樣地質活躍、人口密集、缺乏永久儲存條件的環境中。

陳雪梨強調，高階核廢料若洩漏，將對空氣、水源、土壤與健康造成長期傷害，在缺乏安全處置場的情況下繼續延役核電廠，只會讓這些風險堆疊到不可承受，「我們要問，核廢料要放在哪裡？世代風險由誰承擔？」

主婦聯盟環境保護基金會吳碧霜執行長提及，烏俄戰爭清楚證明核電廠極易成為軍事攻擊標的，核電廠一旦被佔領或破壞，災難將難以收拾，而台灣面對中國的威脅，實在無需冒這種風險；台灣公民陣線執委羅宜也說，從台海防衛的角度，實在不應該讓核三廠繼續延役，因為等同於是抱著一個隨時可能被中國攻擊的核子反應爐。

10餘個民團抗議藍白立院黨團推動「核管法」修法，意圖鬆綁老舊核電廠重啟門檻，繞過安全審查。（記者王藝菘攝）

民進黨立委張雅琳（右2）。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法