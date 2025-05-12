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    朱立倫稱大罷免「民主之恥」 新北罷團批：賣國才是真正的恥！

    圖為斷翔送件畫面。（記者董冠怡攝）

    圖為斷翔送件畫面。（記者董冠怡攝）

    2025/05/12 19:38

    〔記者董冠怡／新北報導〕國民黨主席朱立倫今天受訪被問到藍委罷免案相關議題，直指大罷免創下民主之恥等言論。對此，罷免洪孟楷領銜人方柏翔表示，在野黨也應同時被人民監督，不能為所欲為，並反批朱說大罷免是民主之恥「不倫不類」；罷團「齊心斷翔」反擊，「真正的恥，不在罷免行動，而在出賣人民、迎合極權的政黨本身，賣國才是真正的恥！」

    方柏翔指出，「誰說在野黨就不能、不該被監督？」更何況國民黨根本不是在野黨，而是完全中國化、跟「敵人」站在同一邊的「共產黨代理人」，不用跟他客氣，被罷免是理所應當，「罷免是台灣人民的自救行為！」

    方柏翔認為，這一屆藍委上任後，多半通過的是幫助中國或對國家造成嚴重傷害的法案，像是中配六改四、財政收支劃分法等，強調合理懷疑、言行可受公評。

    斷翔團隊表示，國民黨至今仍搞不清楚，發動罷免的不是民進黨，而是全台各地的公民團體。截至今天為止，已有超過120萬人親筆表態，「這不是任何政黨能動員得了的民意！」

    斷翔團隊指出，朱立倫指控大罷免是「民主之恥」，卻「對真正的獨裁者中國共產黨始終噤聲，更可悲的是，他竟公然呼應中國與俄羅斯的『納粹說』，把人民的民主權利與法西斯主義相提並論」，不只是羞辱民主，也是對國家的背叛。

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