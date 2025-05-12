獨家》中國富美宮統戰兵分2路 董事會「農業科技參訪」躲審查

中國泉州富美宮未經申請來台遶境，連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，預定今日參加白沙屯媽祖遊庄，因被質疑統戰緊急喊卡。（圖取自臉書）

2025/05/12 19:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國泉州富美宮未經申請來台遶境，連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，預定今日參加白沙屯媽祖遊庄，因被質疑宗教統戰緊急喊卡。據透露，富美宮神尊及廟方董事會人員是兵分二路來台，董事會以「農業科技參訪」名義進來，用「新型態」統戰手法，規避宗教交流的審查機制。

本報掌握，福建泉州的富美宮以「蕭太傅信俗、台島百年緣」為由，請「蕭太傅」神尊來台遶境。5月3日至14日期間，拜會台灣北中南各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會，企圖參加與中國毫不相干的白沙屯媽祖遊庄活動，把台灣當成「中國廟」的轄區來遶境。

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據了解，泉州富美宮在12天繞境行程中，拜會宮廟高達30多間，有大安和安宮、台中玉旨奉天宮、北屯皇太子殿、梧棲富美宮、高美文興宮、粘厝鎮興宮、鹿港富美宮、白沙坑富美宮、褒忠聚保宮、台西安西府、飛沙飛王宮、麥寮聚寶宮、麥寮拱範宮。

以及北港巡天宮、朴子鎮安宮、東石先天宮、將軍馬沙溝李聖宮、佳里金唐殿、屏東南州中山王府、聖安代天府、喜樹萬皇宮、麻豆代天府、台南大天后宮、七股龍山宮、後龍外埔合興宮、新莊閩台富美宮、三重先天宮、蕭王府台灣行宮、苗栗玉清聖殿等。

新北市新莊區合鳳里里辦公室更在LINE群組發文稱，「恭迎大陸泉郡富美宮蕭府太傅王爺總攝司，赴台遶境駐駕、會香。里辦公處受閩台富美宮宮主邀請，歡迎各位鄉親好朋友一同前往接駕參拜」，引發當地里民質疑「中共統戰」已深入里辦公室。

知情官員表示，泉州富美宮這件是「新形態」的統戰操作，以前中國人士要帶神像過來遶境，一定是政府審查後，中國籍人士才可過來，現在是一群台灣人去中國福建把神像帶過來。

官方調查發現，這次有台灣人去泉州把富美宮的神像帶過來遶境，富美宮遶境地方宮廟是台灣人在跑。詭異的是，在遶境的同一時間，泉州富美宮的董事長陳淑賢及董事會成員也有訪台，這些中國人則組成另一團來台。

「用農業科技參訪名義進來！」官員透露，泉州富美宮董事會這一團是以農業科技參訪的名義來台，該團是由宜蘭縣農會邀請，聲稱要做農業科技參訪，行程未與遶境地點重疊，富美宮董事會成員沒有拿著神像去各宮廟，遶境是由台灣人去的，這種是全新形態想要規避審查的作為。

官員強調，台灣地方宮廟對於有人要來會香參訪，通常都不會拒絕，台灣團體也不需經過審查的。關於泉州富美宮來台遶境一事，相關單位正研究相關法律問題。中共顯然知道台灣法律漏洞，面對這種新形態的統戰手法，以及規避審查的做法，政府正研擬如何杜絕這種現象。

新北市新莊區合鳳里里辦公室在LINE群組發文稱，「恭迎大陸泉郡富美宮蕭府太傅王爺總攝司，赴台遶境駐駕、會香。里辦公處受閩台富美宮宮主邀請，歡迎各位鄉親好朋友一同前往接駕參拜」。 （圖擷取自Thread）

泉州富美宮未經申請來台遶境，陸委會將依法嚴查。官方掌握泉州富美宮董事長陳淑賢，另組一團以「農業科技參訪」名義來台，藉此規避宗教交流審查。圖為陳淑賢過去接受中媒訪問畫面。（圖取自西瓜視頻）

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