憲法法庭攻防 大法官呂太郎：二讀、覆議都反對三讀同意修法 符合經驗法則？

大法官呂太郎12日出席說明會。（記者塗建榮攝）

2025/05/12 18:47

〔記者楊國文／台北報導〕憲法法庭12日針對憲法訴訟法釋憲等案召開說明會，大法官呂太郎詢問此案三讀會時，何謂「無異議通過？」，呂指出，依關係機關立法院的邏輯，民進黨立委在二讀、行政院覆議時都反對憲訴法修法，但在三讀卻贊同，致「無異議通過」，符合經驗法則？民進黨立委吳思瑤抓住機會強調，絕對不符經驗法則，民黨進51位立委在三讀會時拼命喊「我異議」，但朝小野大，很無奈。

大法官呂太郎昨在說明會尾聲第二度提問，他表示，法官判決案件，不得違背經驗法則，他仍認為立法院方面主張民進黨立委在三讀會無人做文字修正，但此等同於同意修正的內容嗎？

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呂太郎接著提問，院長韓國瑜詢問「有無文字修正？」，韓因認為「無人反對」，因此宣示三謮通過，但是否有可能是對修法文字無意見，但對修法內容有意見。

為釐清三讀會時，民進黨51位立委是否確實「無異議通過」，呂太郎又問「民進黨在二讀時、行政院提起覆議時都反對憲訴法修法，卻在三讀時，竟無人反對，致無異議通過修法」，符合經驗法則？立法院代表一時間無法回答，立委吳思瑤立即答稱「這絕對違反經驗法則，也違背正義」。

吳思瑤表示，民進黨當然是前後一致違反憲訴法修法，不可能切割，且從頭開始反對修法已歷經5個月又15天，痛批藍白不實質討論，以人數優勢直接表決，「成了王道」，並稱此屆立院是最嚴重的暴力修法，她在說明會尾聲做結尾稱主不能被踐踏」，此案應該受大法官受理才對。

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

行政院今年初呈請總統核可後，移請立法院覆議，遭藍白聯手反對，覆議案不通過。經總統賴清德於1月23日公布憲訴法修正案，民進黨立院黨團總召柯建銘代表51位黨籍立委向憲法法庭遞狀聲請暫時處分及釋憲。

憲法法庭現有8位大法官12日下午2時將召開說明會，邀請柯建銘、立法院代表黃國昌等關係人，針對立院三讀立法程序是否合乎法律規定，或有違憲瑕疵等十項爭點進行說明，但未觸及修法內容，將做為是否受理聲請案的重要參考。

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