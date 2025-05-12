泉州富美宮會香 東石港先天宮：盡地主之誼神尊交流 不會被統戰

泉州富美宮6日赴東石鄉先天宮會香，先天宮廟方回應只是神尊交流，請外界勿過度解讀。（資料照）

2025/05/12 18:17

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中國福建泉州富美宮以祖廟名義來台遶境，因未向陸委會申請宗教交流，拜會各地方宮廟、蕭氏宗親會與里長，引發宗教統戰爭議。富美宮蕭太傅金身5月6日曾前往嘉義縣東石港先天宮會香，先天宮今回應，主祀神明之一蕭太傅就是101年前自泉州富美宮迎請而來，此次泉州富美宮蕭太傅金身來台遶境，廟方盡地主之誼，合情合理，而且除神尊之外，信眾、轎班人員都是台灣人。

先天宮副主委黃毓升說，泉州富美宮與先天宮有逾百年的淵源，1924年先天宮曾到中國泉州富美宮進香，當時將富美宮蕭太傅神像恭請來台，兩廟因此結下情誼。

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黃毓升說，此次泉州富美宮來台遶境，只有蕭太傅金身來自中國，其餘信眾、轎班人員都是台灣人，會香活動自6日下午2點到傍晚5點多，僅有神尊進行交流，先天宮盡地主之誼，合情合理。

針對此次泉州富美宮來台，遭外界質疑有宗教統戰之意，黃毓升說，台灣人喝台灣的水、吃台灣的米，自由、民主早已深植心中，不會因幾個小時的宗教活動交流，就被人牽著鼻子走甚至被統戰，希望陸委會、質疑的民眾不要過度解讀。

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