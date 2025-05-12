大法官尤伯祥：無異議通過慣例 是否牴觸立職法「三讀應表決」規定？

大法官尤伯祥12日出席說明會。（記者塗建榮攝）

2025/05/12 18:10

〔記者張文川／台北報導〕憲法法庭今對於民進黨立院黨團提出的憲法訴訟法修正法案提出的憲法訴訟，召開說明會，大法官尤伯祥於詢答階段提問指出，立院院會主席（韓國瑜）於三讀會詢問「有沒有文字修正」後，幾乎沒有停頓即宣告無異議，是否能依此認定二讀時反對的立委，已經行使贊成的投票權？民進黨團代表立委鍾佳濱指出，若經政黨協商有共識的法案，二讀、三讀時不會做文字修正即通過，但這次是未經協商的案件，無從拘束各黨發言、表決次數。

尤伯祥提問時指出，本案的主要癥結點在於，聲請人民進黨51位立委，是否在最後立法程序時表決反對？「無異議通過」的立法慣例，在去年立法院職權行使法生效施行後，是否還有存在的空間？慣例是否牴觸立職法第11條第3項規定的「第三讀會，應將議案全案付表決」，主席於本案以慣例方式通過三讀，是否符合立職法的法定程序？

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尤伯祥指出，憲法法庭去年對於立職法等法案，做成憲判第9號判決中，提出「公開透明原則」與「討論原則」，而立院以無異議方式通過法案，如何可能踐行此2項原則，法案有無進行有效表決，恐怕是個問題，使得形式上已存在的法律，可能因欠缺程序正當性而無效。

尤伯祥指出，依據立院議事錄記載，民進黨立委每次表決都不服，在二讀時也投票反對將法案送進三讀會，在三讀程序時不可能因為主席問「有無文字修正」，就突然變成無異議，從反對變成贊成，因此，這種主席詢問後即宣稱無異議通過的方式，是否違反民意代表問責精神，以及討論原則？

民進黨立委鍾佳濱則表示，以往若各黨團經過政黨協商且達成共識，各黨會簽名認帳，則二、三讀時不會進行文字修正，以例的1000多法案大多是經過協商而形成；但若未達成共識就要送進三讀交付表決，就無從拘束各黨的發言、表決次數，本案是沒有經過協商的案件，自須經過充分討論、修正文字再表決。

立法院前法制局長羅傳賢以專家學者身分受邀到庭表示意見，他引用前司法院長許宗力及釋字342號解釋認為，三讀慣例屬國會自治事項，不應由大法官介入解釋，司法、立法相互尊重，以符合權力分立原則。

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