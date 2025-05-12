麥擱共啊！ 藍議員求翁曉玲、凌濤「快出國少講話」：機票我來出！

黃敬平苦勸翁曉玲、凌濤少出來講話，免得又替大罷免添柴火。（資料照，本報合成）

2025/05/12 20:38

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲，多名國民黨立委罷免案二階連署份數遠超法定門檻，當中不乏過去被視為藍營鐵票倉的選區，讓不少藍軍相當焦慮。然而這段時間藍營內部持續有人「自爆」或失言，為罷免添加柴火，國民黨桃園市議員黃敬平實在看不下去，還公開點名不分區立委翁曉玲和同為桃市議員的凌濤，苦勸「這兩位先出國，少出來講話，我願意出機票錢」，發言一出笑翻大批網友。

罷免泛藍立委35案二階連署近日相繼送件。桃園立委部分，目前牛煦庭二階連署送件4萬8788張，達法定門檻143.66%；涂權吉送件4萬1337張，達法定門檻133.9%；魯明哲送件3萬6316張，雖跨越法定門檻，但未達罷團們設定的130%安全門檻；萬美玲送件4萬1137張，達法定門檻135.99%；呂玉玲送件3萬2061張，雖跨越法定門檻，但未達罷團們設定的130%安全門檻；邱若華送件3萬3233張，雖跨越法定門檻，但未達罷團們設定的130%安全門檻。身兼國民黨智庫副執行長的凌濤日前就撂話，稱在他保護下國民黨籍的桃園立委面對罷免案「攏免驚」。

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對此，黃敬平昨天（11日）上政論節目《驚爆新聞線》，被主持人問到對於凌濤說桃園藍委有他保護很安全有什麼看法時，黃敬平苦笑道：「凌濤議員他講話的確是這麼自滿啦，很有自信……但是我還是覺得，不要講話講那麼滿，什麼在我的保護之下……」。隨後名嘴王瑞德酸「有凌濤罩著你擔心什麼」，黃敬平終於忍不住，直言「我就講白話，就是因為這樣我更擔心！」

接著黃敬平加碼點名從去年到現在「驚句」不斷、位處不分區不怕面臨罷免卻不斷為罷藍添加柴火的翁曉玲，「我要拜託我的好兄弟凌濤議員，你跟曉玲姊，最近如果很無聊，我送你們兩個出國！如果你們想去日本、想去美國跟我講，機票報銷來找我，能不能在這暑假（若確定成案三階投票預計落在暑假前後）之前，休會之後看看能不能趕快出國，帶著小孩出去，我資助你們旅費，少出來講話！」黃敬平這番發言一出，笑翻在場來賓和主持人。

網友紛紛表示，「國民黨爛到連自己人都護航不下去」、「真的，一個個都是爆破士，不要小看國民黨自己惹爭議的本事，罷免永遠不缺理由」、「黃敬平也受不了豬隊友」、「不要！拜託，桃園需要詹江村、凌濤、游智彬還有牛煦庭繼續添柴火，桃園四劍客，一個都不能少」、「他真的是實話實話不隱藏了，笑死」。

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