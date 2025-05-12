陸委會彙整中共2025促統工作 王滬寧指示「塑造祖國必然統一大勢」

中國全國政協主席王滬寧。（路透檔案照）

2025/05/12 17:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日公布2025年第一季中國情勢報告，在對台工作方面，直指近期中共重申「反獨反干涉」、「促融促統」等既定立場。中國全國政協主席王滬寧已於「對台工作會議」提出「五個要」，強調「塑造祖國必然統一大勢」。

陸委會指出，中國國務院總理李強於「兩會」政府工作報告重申堅持「一個中國原則」和「九二共識」，反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，及深化兩岸融合發展。趙樂際於「反分裂法20週年座談會」盤點「以法懲獨」成果，提出「四個堅定」，並重申願盡最大努力爭取和平統一前景。

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陸委會彙整，中共對我提出「5大國安統戰威脅及17項因應策略」採取文攻武嚇等反制作為，包括國安部公布我資通電軍人員個資，稱其為「台獨」網軍；國台辦於官網增設舉報「台獨」打手幫兇專欄，並公布舉報情形，形塑寒蟬效應。

另外，中共解放軍東部戰區4月1日展開聯合演訓，2日宣布於台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，多支海警艦艇編隊於台灣周邊海域執法巡查，期間並推出一系列影音文宣，對台認知作戰。

在兩岸交流方面，因應美國對中國關稅戰，中共拉攏台商台企，籲壯大中華民族經濟，共禦外部挑戰。國台辦主任宋濤於台商代表座談會批美濫徵關稅，強調中國是台商後盾，將助台企轉型升級，拓展內需市場。

值得注意的是，宋濤會晤我黨政人士，強調兩岸同胞一家人，重申「一中原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，及推動兩岸交流合作，融合發展立場不變。

在推動促融方面，福建發布「融合發展示範區」第4批共17條對台措施，促進閩台服務業合作、支持對台農林漁業發展及在閩台胞發展；中共出入境管理局推出「港澳台居民電子臨時通行證」及「雙證關聯」驗證服務等便利人員往來措施。

在國際方面，王毅與美國務卿魯比歐通話，稱要找到新時期中美正確相處之道，要求慎處台灣問題，不能背棄「一中政策」的承諾；於慕安會中國專場演說籲各國支持中國實現完全統一。會見日相石破茂，促日履行在歷史和台灣問題做出重要政治承諾。

報告提及，針對近期各國關切台海議題及與台灣互動，中共稱已向有關國家提出嚴正交涉，台灣參與國際組織必須也只能按「一中原則」處理，重申台灣問題純屬中國內政，不容外來干涉，企圖鞏固國際「一中」格局。

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