中共聚焦備戰打仗！ 陸委會：解放軍欲轉型「作戰型軍隊」

陸委會今日公布2025年第一季中國情勢報告，直指解放軍新修訂「共同條令」，強調聚焦備戰打仗，中共欲將解放軍轉型為作戰型軍隊。（資料照）

2025/05/12 17:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日公布2025年第一季中國情勢報告，直指解放軍新修訂「共同條令」，強調聚焦備戰打仗，中共欲將解放軍轉型為作戰型軍隊，明定以「能打仗、打勝仗」為目標。習續推軍隊監管和腐敗查處，加強監督領導層等反腐黨建工作。

軍事動態方面，陸委會指出，今年中共「兩會」強調解放軍「落實高質量發展」，軍隊現代化建設位於「提質增效」關鍵階段。中共中央軍委政工部主任苗華遭罷免全國人大代表職務，傳軍委副主席何衛東遭調查，反映習對軍隊高層進行跨軍種、無上限的整肅與清洗，將持續加強反腐以牢牢掌握軍權。

請繼續往下閱讀...

陸委會提及，解放軍持續加大周邊活動，山東號赴西太平洋遠訓，進行艦載機起降訓練；中共與菲律賓就南海島礁主權多次交鋒，另進行中泰、中柬、中伊俄等多場聯演。中共軍艦2月中下旬繞行澳洲，於紐西蘭和澳洲中間海域進行實彈演習。中共、柬埔寨共建之柬埔寨「雲壤海軍基地」4月5日竣工啟用。

中國內部情勢方面，陸委會指出，中共「兩會」聚焦經社穩定發展，習近平出席團組會要求經濟大省在落實國家戰略作好示範，另修訂《人大代表法修正草案》強化黨領導。習續推軍隊監管和腐敗查處，加強監督領導層等反腐黨建工作，部署中央第五輪巡視，2025年1月底至4月底遭查中管幹部18名。

經濟方面，2025年第一季中國經濟成長率為5.4%。消費與投資分別成長4.6%與4.2%，出口年增5.8%。外國人直接投資（FDI）較去年同期下降20.4%，政府債務持續擴張、房價走跌、物價疲弱不振，青年失業率維持在兩位數。

社會方面，中國人口高齡化速度加快，65歲及以上人口達2億2023萬人，占中國全國人口的15.6%，「未富先老」導致勞動供給萎縮及消費不足，財政收支將出現問題，甚至影響社會穩定；中共「兩會」宣示將推動促進生育政策，並延後退休年齡，惟恐排擠青年就業。

值得注意的是，中共實施新「藏傳佛教寺廟管理辦法」，政治控制趨嚴，發布西藏人權白皮書續打文宣戰，重申對達賴喇嘛立場。

香港情勢部分，港人對港府之不滿意度、不信任度皆升高；香港民主黨宣布啟動解散程序，凸顯「一國兩制」難有民主空間；香港國安熱線啟動4年餘接獲90萬件訊息，港府稱將續修訂法例納入國安元素；香港法院頒令沒收國安法通緝者之財產並株連其家人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法