林沛祥指罷團是社會邊緣人 領銜人：不認真立法才是立院法案邊緣人

罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸回應，希望林沛祥發言要謹慎，目前基隆民眾正在二階連署罷免林沛祥，也是因為林沛祥在國會沒有認真立法，是立法院的法案邊緣人。（記者俞肇福攝）

2025/05/12 17:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對國民黨基隆立法委員林沛祥日前一句「罷團都是社會邊緣人」； 罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸回應：「目前基隆民眾正在二階連署罷免林沛祥，也是因為林沛祥在國會沒有認真立法，是立法院的法案邊緣人，林沛祥應該要有自知之明，不要一方面自認是全台灣Top 1%，另一方面又說普通公民是社會邊緣人。」

陳青逸說，現在全國的罷免藍委團體都幾乎完成送件的情況下，顯示台灣社會的主流意見已經無法再容忍親共立委們為所欲為，濫權癱瘓台灣的行徑。

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他指出，所有罷免團體都是基於對於台灣的愛，不是用仇恨，希望林沛祥不要再用這樣的標籤製造更多仇恨與對立；他希望林沛祥的發言要謹慎，不要浪費無謂的社會資源，討論沒有意義的事情，這也不是罷團的初衷。

陳青逸提到，大家可以看到林沛祥在立法院過去一年所作所為，是否符合台灣國家利益，也不要想說等別人連署自己去投票就好，萬一等到二階連署門檻沒過，基隆就會發生像新竹罷免立委徐欣瑩不成案的情況，到時候後悔也來不及了。

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