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    罷免陳超明、邱鎮軍連署差點達標 苗栗罷團：這不是失敗是成果發表

    苗栗罷團今天下午4點，將各縣市收集得的連署書運送至苗栗縣選委會門口。（記者彭健禮攝）

    苗栗罷團今天下午4點，將各縣市收集得的連署書運送至苗栗縣選委會門口。（記者彭健禮攝）

    2025/05/12 16:52

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍進入第二階段連署，今（12）日是送件截止日。苗栗罷團今天下午4點在苗栗縣選委會前表示，連署份數未達法定門檻，因此不會送件，但罷團強調，這不是失敗，是成果發表，苗栗罷團會持續推動公民運動，並協助其他縣市罷團的三階行動。

    苗栗罷團今天下午4點，將各縣市收集得的連署書運送至苗栗縣選委會門口，依選罷法規定，二階罷免連署人數為該選區選舉人數的10％，換算罷免陳超明、邱鎮軍二階連署人數分別需達2萬0586人、2萬3178人，但罷團公布收集的連署書份數為1萬8818份、2萬918份，未達法定門檻，所以罷團不會將連署書送入縣選委會。

    「這不是失敗」，苗二領銜人陳翊綾表示，今天是成果發表會，尤其苗栗本來就不是容易翻轉的地方，但一次比一次進步，從一開始的一階過關，到二階衝出的連署份數，也讓2位立委擔心害怕，要出面呼籲不同意投票，所以罷團希望陳超明、邱鎮軍要記住苗栗人的怒吼、憤怒，團隊們不會停止，會帶著這些民意繼續走下去，並協助其他縣市罷團拚三階投票。

    苗栗罷團公布收集得連署書份數為1萬8818份、2萬918份，未達法定門檻，所以罷團不會將連署書送入縣選委會 。（記者彭健禮攝）

    苗栗罷團公布收集得連署書份數為1萬8818份、2萬918份，未達法定門檻，所以罷團不會將連署書送入縣選委會 。（記者彭健禮攝）

    有志工落淚。（記者彭健禮攝）

    有志工落淚。（記者彭健禮攝）

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