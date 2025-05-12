憲訴法釋憲說明會 柯建銘：蔣介石也不敢如此 吳宗憲：勿陷大法官於不義

民進黨立委柯建銘認為藍白立委徹底否認憲法、心中無憲法，就算蔣介石在世也不敢如此。（記者塗建榮攝）

2025/05/12 16:54

〔記者張文川／台北報導〕立法委員柯建銘等51人針對憲法訴訟法修正案，提出憲法訴訟並聲請暫時處分，憲法法庭審理114年度憲立字第1號，今日下午舉行公開說明會，民進黨立委柯建銘認為藍白立委徹底否認憲法、心中無憲法，就算蔣介石在世也不敢如此，綠營律師陳鵬光主張三讀程序並未完竣，立法有重大明顯瑕疵，當屬違憲而不生效力；國民黨立委吳宗憲則認為，立院立法程序屬國會自律，大法官不應將手伸進立法院，侵害國會自律，將立法權玩弄於股掌，政治人物也不應陷大法官於不義，將憲法法庭拉進權力鬥爭中。

說明會主席謝銘洋指出，本件尚未受理，今日說明會是依憲訴法第19條規定，依職權通知當事人或關係人到庭說明、陳述意見，並請專家學者提供意見，召開本場說明會。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱，今日代表「聲請人」民進黨立院黨團51位立委出席說明會，訴訟代理人為律師陳鵬光、陳一銘與方瑋晨；「關係機關」立法院由立委吳宗憲、黃國昌代表出席，訴訟代理人為副教授廖元豪、律師黃昱中，憲法法庭並邀請立法院前法制局長羅傳賢以專家學者身分提供意見。

綠委訴代律師陳鵬光表示，本案的最終表決程序時，51位民進黨立委都未投票贊成，既無積極投票行為，也未參與投票，從前一晚就在議場內外抗爭逾20小時、共7萬2000多秒，並爆發激烈言語與肢體衝突，在場綠委都表明反對、且從未投票。

陳鵬光指出，立院公報只記載主席韓國瑜詢問「有無文字修正的意見」，然後不到1秒即說無異議，宣告無異議通過，並未詢問對「內容」有無意見，以偷換概念方式，未經討論實質內容也未表決，實際上三讀程序並未完竣，立法程序有重大明顯瑕疵，當屬違憲而不生立法效力。

陳鵬光強調，立法院近來在重大爭議法案不斷複製「未議而決」的立法程序瑕疵，嚴重違反「討論原則」，程序上毀憲亂政，應由立院擔政治責任與違憲責任。

柯建銘指出，在覆議案表決後，51位立委在1月14日總統公告前就提出憲法訴訟，1月28日總統公告後提出暫時處分聲請，去年憲法法庭審理立法院職權行使法案釋憲時，如今也在場的吳宗憲、黃國昌都採徹底否認憲法、心中無憲法的態度，無法與之溝通，沒有程序正義就沒有合法法案，即使蔣介石在世也不敢如此；且民進黨立委議場中對法案展現高度意見，並非沒有意見。

吳宗憲答覆，憲訴法已全案付表決完畢，且大法官目前僅存8位，人數不足10位，質疑召開說明會的正當性，說明會後是否可依合法人數做成評議，且立法過程屬議會自律、政治場域，大法官不應將手伸進立法院，侵害國會自律，將立法權玩弄於股掌，政治人物也不應陷大法官於不義，將憲法法庭拉進權力鬥爭中。

代表立院的副教授廖元豪指出，本法案是典型的立委內部自主事項，大法官應尊重憲法機關的內部事項，否則有1000多件法案往例也是如此表決通過，是否都應無效？以後也不知道還有多少架打，憲法法庭若干預立法程序，就成了糾察、不再是超然中立的地位，大法官一向尊重立院自律，司法應採取「敬而遠之、保持距離、以策安全」的態度，遠離議事爭議。

黃國昌表示，2018年制定憲訴法與2024年修正憲訴法，二者的三讀程序一模一樣都是無異議通過，若憲法法庭今認為違憲，動搖的將是包括憲訴法的1000多件法案。

柯建銘回稱，黃國昌「在講鬼話」，2018憲訴法是經過和平的朝野協商程序細緻立法，才送入三讀程序通過，大法官呂太郎當時是司法院秘書長，相當了解當時的立法過程，而這次是在衝突暴力中通過，豈可混為一談。

大法官呂太郎詢問聲請人，本案二讀時分成2個包裹表決進入三讀，民進黨各有47人、48人投票反對，為何有民進黨51位立委提出憲法審查聲請，是否適格？而覆議案有51位立委反對，但覆議的法案與三讀的法案，是否為完全相同的法案？

吳思瑤指出，三讀攻防早在前一天就開始，民進黨每一位立委都展現一貫且無比大的反對立場，但受限於現場環境與收音情況，現場收音只收主席的麥克風聲音，民進黨立委在台下嘶喊異議皆被主席視若無睹，光是她就6度高呼異議皆被無視。

國民黨立委吳宗憲則認為，立院立法程序屬國會自律，大法官不應將手伸進立法院，侵害國會自律。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法