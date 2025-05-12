中二解顏公布本週連署點 5月底盼衝3萬7777份連署書

中二「解顏行動」罷團公布本週一至週四的連署點，呼籲「持續收件，投票關鍵」。（圖由「解顏行動」罷團提供）

2025/05/12 16:48

〔記者陳建志／台中報導〕中二「解顏行動」罷團雖在5月6日已經送出超過法定門檻的33099份連署書，不過因擔心送件的連署書不合格遭剔除，屆時需進行補件，已經宣布將持續收件，不過自從宣布順利送件後，收回的連署份數可說「慘不忍睹」，罷團擔心最後二階恐功虧一簣，本週將持續在選區擺攤，提醒民眾「補件告急」，盼5月底能衝至37777份連署書。

為了繼續衝刺連署份數，罷團送件後仍持續擺攤收件，但可能因民眾得知已經送件，認為已經達到二階門檻，各連署站來簽署的民眾都寥寥可數，甚至擺攤3個小時只收到個位數的連署書，讓罷團擔心若送件剔除份數過多，最後二階恐功虧一簣。

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「解顏行動」罷團發言人小彥今天表示，目前希望在5月底前，能將總份數衝到37777份，比送件份數還要再多出4678份，希望還沒簽署的民眾能繼續簽署，並公布本週一至週四的連署點，包括沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰都有設連署點，希望民眾能就近連署，至於星期五至星期日的連署點，則預計在星期四晚上公布，呼籲還沒連署的民眾能繼續簽署，到時候若需要補件時，才能順利補上份數，讓二階順利達標。

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