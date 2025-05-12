罷藍委有錢拿？ 知名編劇揭罷免MV製作費：藍白現實鬼看到沒！

陳世杰近日在社群PO出劇組側拍照，再次強調響應罷免的人都是無償付出。（圖翻攝自陳世杰臉書）

2025/05/12 18:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲，多件原先不被看好能過二階的罷免案，送件連署數竟然遠超法定門檻，讓國民黨和支持者相當焦慮，從上到下都在指控罷團志工都有在拿酬勞，不然不可能有錢有閒到處去擺攤連署。對此，參與Taiwan Action公民罷免影片計畫的知名編劇陳世杰，近日在社群PO出劇組側拍照，再次強調響應罷免的人，不管是蒐集連署的志工，還是拍攝宣傳影片催連署的影視工作者，大家都是無償付出，不像「拿錢辦事的藍白現實鬼們」！

大罷免二階連署過程中，就有不少藍營支持者到連署攤位鬧場，嗆聲質疑志工「收了多少錢？」的狀況層出不窮。國民黨立委葛如鈞近日更在網路節目上稱，他聽說罷藍志工「日薪2千」，還誣指「全職月薪8萬」；藍委陳玉珍甚至放話，要把每個地方、每個縣市通通告一遍，查清楚罷藍團體的經費從何而來，她實在不相信一般民團會如此有錢。

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與此同時，檢調偵辦藍營罷綠連署造假案，台南檢方起訴罷免綠委王定宇、林俊憲的藍營南市黨部黨公職11人，其中就有黨工坦承以每份2至3元代價委託親友抄寫連署資料。除此之外，台南市議會藍營黨團公開招募罷綠志工，名為「志工」卻公開承諾給付時薪至少300元，大批網友狠酸國民黨指控罷團的事，其實就是他們自己正在做的事，還認為大家都跟他們一樣「又懶又爛」。

陳世杰近日在臉書分享一系列劇組拍攝罷免準備進入第三階段宣傳MV側拍照，「拍了一支第三階影片，三、四十位工作人員皆以無償加入為榮，連器材費、車馬費都婉拒了。這部原本價值將近兩百萬的MV，我跟監製自掏腰包兩萬多搞定。拿錢辦事的藍白現實鬼們，看到沒？」

該貼文一出吸引近萬名網友讚爆，「藍白就是認為自己的支持者做不到，所以認為別人的支持者也做不到，只能說什麼人就會去支持什麼樣的黨」、「藍白是想像不到的，他們的世界沒有無償的事情」、「感恩大家為台灣的努力與付出！這是藍白不懂的」、「愛台灣，就是會想無償付出！」、「他們永遠想不到有人願意無償為國犧牲，在他們眼裡只有錢才能好辦事」、「用行動告訴他們這世界上有比錢更重要的事！」

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