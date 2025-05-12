藍委方寸大亂？ 傅崐萁求做滿4年 徐巧芯母親節錯喊「父親節快樂」

徐巧芯參加母親節活動錯喊「父親節快樂」；傅崐萁在母親節前夕出席花蓮某場喜宴懇求「讓我好好做完4年」。（圖翻攝自Threads）

2025/05/12 17:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮升級成海嘯，多名國民黨立委罷免案二階連署送件份數遠超法定門檻，當中不乏原先被認為是藍營鐵票倉的選區，讓藍軍相當焦慮，面臨危機的當事立委似乎也方寸大亂。例如被視為引爆大罷免行動「首惡」的藍營黨團總召傅崐萁近日參加某場喜宴致詞時懇求「讓我好好做完4年」、這次罷免連署達成率全國最高的松信立委徐巧芯參加母親節活動卻錯喊「父親節快樂」，相關影片和照片在網上掀起討論。

民怨大反撲，面對罷免危機的藍委們人人自危。以4萬1201份，高達175%罷免連署達成率穩坐全國藍委罷免案冠軍的徐巧芯，除了第一時間急喊「不同意罷免」，本月10日出席選區里民餐會母親節活動時，在台上高唱藝人黃妃的名曲《追追追》，唱完歌竟脫口祝大家「父親節快樂」，現場氣氛一度尷尬，影片在Threads上引發熱議，網友紛紛酸「看來巧芯真的慌了」、「不用追了目前已經是第一名」、「預告父親節後就會被罷免了」。

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以4萬5818份連署書，罷免案達法定門檻165.2%的王鴻薇，昨天（11日）則在臉書發文稱，自己在母親節前夕跑了11個母親節活動，碰到一名婦人突然抱住她，哽咽問她因涉連署造假案被羈押的藍營北市黨部主委黃呂錦茹是否安好，「一時間我的眼淚也不聽使喚掉下來……今天是黃呂最難熬的母親節，連家人也見不到，她的先生只能儘量安排律師去見她。」

以2萬3313份連署書，罷免案達法定門檻156%的羅智強，昨日也在社群打出悲情牌，PO出自己帶著媽媽參加母親節活動的照片，「媽媽別擔心，我會好好的。迎戰這場惡罷，我竟瘦了5公斤。可能是瘦得太快，媽媽最近見到我，總是憂心忡忡。昨天，我特地安排了一場活動，讓媽媽陪我一起出席，她跟著我一一向民眾鞠躬致意、誠摯請託，甚至忍不住落下眼淚。活動結束後，我輕輕的擁抱母親：『媽，別擔心，我一定會打勝仗回來』。」

至於罷免案連署達成率高達169%的傅崐萁，似乎也沒料想到自己把持20多年的「王國」竟然有這麼多人挺身出來要罷免他，近期積極回防花蓮。母親節前夕他參加當地一場喜宴，致詞時卻都在發表冗長的政治宣傳，還懇求現場嘉賓支持他做滿4年，「拜託拜託，讓我好好把任務完成，我的任務跟總統一樣，都是一任4年，不要每一年選一次」，此番發言讓台下親友紛紛嘲諷「會怕齁」，影片在網上瘋傳，鄉民們紛紛表示可以看出這些藍委們方寸已大亂。

王鴻薇在社群PO照稱自己遇到支持者關心黃呂錦茹，忍不住跟著落淚。（圖翻攝自王鴻薇臉書）

羅智強打出悲情牌，稱自己因為面對「惡罷」消瘦，母親相當擔心。（圖翻攝自羅智強臉書）

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