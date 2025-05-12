蔡英文轉圈許願台灣國泰民安 被法國觀光客認出合照

有法國觀光客認出蔡英文，蔡得知後隨即轉身與觀光客寒暄並合影。（圖由蔡英文辦公室提供）

2025/05/12 16:36

〔記者陳昀／綜合報導〕前總統蔡英文出訪立陶宛，當地時間11日上午在立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦陪同下，參觀特拉凱城堡博物館、了解立陶宛歷史，下午前往首都維爾紐斯的格迪米納斯城堡，與在立陶宛求學的台灣留學生和交換生交流，蔡還到「Stebuklas」奇蹟之磚上轉圈許願台灣國泰民安，行程中還被法國觀光客認出並合照。

特拉凱（Trakai）曾是14世紀初立陶宛大公國的首都，因擁有多座湖泊與自然景觀聞名，受到外國遊客喜愛，蔡英文在巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas）陪同下，造訪坐落湖中的特拉凱城堡博物館，參觀昔日大公的居所，深入了解立陶宛大公國最輝煌時期的歷史與文化。

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值得關注的是，過程中有法國觀光客認出蔡英文，非常興奮地跟在周圍拍攝，蔡英文得知後隨即轉身與觀光客寒暄並合影；另有位同團女性對蔡英文說他們熱愛台灣的民主自由，在外步行時也有許多人立刻從手機找出總統照片。

蔡英文下午前往維爾紐斯（Vilnius）的格迪米納斯城堡，與約17名台灣留學生交流，蔡英文也準備台灣胸針、義美小泡芙、脆笛酥給大家，交代他們好好認真唸書。徒步回飯店途中，蔡英文在波海之路起點腳印拍照，另站在寫著「Stebuklas」的「奇蹟之磚」上，閉眼轉圈許願台灣國泰民安。

此外，蔡英文也拜會建國議長，雙方暢談近1小時，蔡英文贈送1支筆希望他可以用這支筆為台灣寫更多文章。蔡明天將在維爾紐斯大學發表演說，並與前立陶宛總統格里包斯凱特對談，隨後前往丹麥哥本哈根，出席13日舉行的第8屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）。

蔡英文在立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦陪同下，參觀特拉凱城堡博物館、了解立陶宛歷史。（圖由蔡英文辦公室提供）

徒步回飯店途中，蔡英文在波海之路起點腳印拍照，另站在寫著「Stebuklas」的「奇蹟之磚」上，閉眼轉圈許願台灣國泰民安。（圖由蔡英文辦公室提供）

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