彰化罷免謝衣鳯遇到瓶頸 陳世雄：拚到最後一刻

彰化罷團昨天持續衝刺，街頭收集連署書。（照片由彰化罷團提供）

2025/05/12 15:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化罷免國民黨立委謝衣鳯二階連署突破2萬份後卡關，距離法定門檻2萬7千份仍有一段距離，最後交件時間為5月14日，罷團志工今天繼續街掃收集連署書，他們說，拚到最後一刻。

罷團領銜人陳世雄說，現在是最後衝刺階段，志工們從過年拚到此刻，儘管情況非常艱難，但沒有人會放棄，他們會一邊造冊，一邊收連署書，拚到最後一刻，也就是5月13日。

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全台罷免泛藍立委二階連署近尾聲，目前僅剩罷免謝衣鳯、邱鎮軍、陳超明、林沛祥尚未送件，這次罷藍委風暴襲捲全台，但彰化罷團卻打得非常辛苦，他們說，彰化縣民進黨本屆當選3席立委，過去也多次拿下縣長寶座，吳音寧競選本屆立委也拿下7萬8千多票，「這並不是艱困選區」，令他們不解的是，在連署書突破2萬後就成長有限。

陳世雄說，他是政治素人，今年1月，幾個彰化青年來找他，希望他出面當罷團領銜人，他覺得藍、白立委毀憲亂政，理當清除，他很樂意擔任領銜人這個工作。

他說，「這是一個公民運動」，而二階連署一定要靠民進黨，畢竟罷團沒有從政、在地耕耘的經驗，綜觀綠營過去在彰化拿下的票數，這次民進黨公職人員只要稍稍幫一下，罷「衣」理當輕騎過關，不會落後其它縣市太多，但縣內民進黨一些公職人員的表現令人失望，身為公民團體，自然應該幫社會點出問題。

縣黨部主委楊富鈞說，黨部全力支援罷團，對於連署數偏低的兩名議員，他已盡力勸說。

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