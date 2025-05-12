憲訴法三讀程序有無瑕疵成攻防重心 柯建銘：暴力下完成

憲法法庭12日針對憲法訴訟法釋憲等案召開說明會，民進黨團總召柯建銘（左3）率黨團成員出席，柯建銘強調，三讀會是在暴力行為下完成。（記者塗建榮攝）

2025/05/12 15:48

〔記者楊國文／台北報導〕憲法法庭12日針對憲法訴訟法釋憲等案召開說明會，三讀立法程序有無瑕疵成為攻防重心，大法官呂太郎詢問何謂「無異議通過？」，民進黨團幹事長吳思瑤在法庭指出，絕無「無異議通過」一事，此案從二讀、三讀到行政院提出覆議為止，民進黨51位立委都反對到底，她形容，不論她如何嘶喊，不斷要求要記名表決、要用點名器表決，「都被視為無物」；柯建銘則說，三讀會是在暴力行為下完成。

今天下午2時30分進入大法官詢答時間，大法官呂太郎詢問憲訴法修法的三讀會時，何謂「無異議通過？」，吳思瑤表示絕無「無異議通過」一事，相反地是，從前一天攻防即開始，她舉起反對憲訴法修法的牌子表示，民進黨51位立委都反對到底，前後共7次發言，都表示反對此案，又比如三讀會時，她在現場拼命喊「有異議」，都不被理會。

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柯建銘接著表示，三讀會是在衝突下，在暴力行為下完成的。不過，國民黨吳宗憲立即表示反對，堅稱三讀會是在無人異議下完成。

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

行政院今年初呈請總統核可後，移請立法院覆議，遭藍白聯手反對，覆議案不通過。經總統賴清德於1月23日公布憲訴法修正案，民進黨立院黨團總召柯建銘代表51位黨籍立委向憲法法庭遞狀聲請暫時處分及釋憲。

憲法法庭現有8位大法官下午2時召開說明會，邀請柯建銘、立法院代表黃國昌等關係人，針對立院三讀立法程序是否合乎法律規定，或有違憲瑕疵等十項爭點進行說明，但未觸及修法內容，將做為是否受理聲請案的重要參考。

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