5年489億發展智慧科技醫療 賴清德：提供精準便捷健康照護

總統賴清德感謝生策中心董事長王金平率領具有崇高聲望的生醫領域專家學者，一起為台灣醫療服務技術與產品品質嚴格把關。（圖由總統府提供）

2025/05/12 14:47

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今接見「國家生技醫療品質獎」獲獎醫護機構暨生醫產業代表時表示，政府今年已啟動5年489億元的「健康台灣深耕計畫」，其中一項重要工作就是發展智慧科技醫療，提供民眾更精準、便捷、個人化的健康照護服務；同時持續簡化審查程序，建置與國際調和的管理制度與臨床試驗環境，加快新興藥品、醫療器材以及保健營養食品的上市時程。

賴清德表示，感謝生策中心團隊從1998年開始就結合政府、民間及醫療體系的力量，選拔具有國際水準的醫療團隊與產品予以表揚、協助與推廣；尤其感謝生策中心董事長王金平率領具有崇高聲望的生醫領域專家學者，一起為台灣醫療服務技術與產品品質嚴格把關。

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賴清德指出，得獎者努力以科技提升醫療服務，無論是運用先進醫療儀器，還是AI智慧醫療、智慧護理、再生醫療等服務，都取得相當可觀的成果。像是獲得金獎的花蓮慈濟醫院，為糖尿病友開發「智能輔助護理與糖共舞」服務，不但達到病患血糖控制改善、醫療人員減輕負荷、醫院管理快速掌握的三贏成效，且發展出原住民語言智慧模型，突破傳統衛教語言障礙。

賴清德接著說，同樣獲得金獎的台灣諾華公司，所開發的諾健生靜脈懸液注射劑，對於治療2歲以下、嚴重脊髓性肌肉萎縮症病人，有顯著效果。非常感謝台灣諾華公司以及所有得獎廠商，積極開發各項醫療產品，讓民眾健康獲得更多保障。事實上，各得獎團隊所開發出來的作品，對民眾、社會及國家都有很大的幫助。

賴清德表示，政府今年已經啟動5年489億元「健康台灣深耕計畫」，其中一項重要工作就是要發展智慧科技醫療，希望透過導入智慧科技，協助臨床醫療優化醫療照顧流程與效率，讓醫療執業環境更好，提供民眾更精準、更便捷、個人化的健康照護服務。

賴清德指出，這幾年來，我們也不斷調整法規制度，包括2021年大幅修正《生技醫藥產業發展條例》，許多人關心的《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》也都在去年6月三讀通過。

賴說，為加快新興藥品、醫療器材以及保健營養食品的上市時程，政府也持續簡化審查程序，建置與國際調和的管理制度與臨床試驗環境，希望讓患者能夠獲得更好治療與照顧，相信只要政府與民間持續溝通、通力合作，不僅能提升人民健康，也將帶領台灣走在醫療創新的最前端，讓台灣生技醫療在國際舞台發光發熱。

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