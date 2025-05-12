不容南鐵地下化被抹黑 林榮川怒批陳佩琪「竹篙湊菜刀」

不容南鐵地下化照顧宅被抹黑，南市都發局長林榮川（見圖）今天怒批陳佩琪發文根本是「竹篙湊菜刀」、惡意扭曲。（記者王姝琇攝）

2025/05/12 15:20

〔記者王姝琇／台南報導〕前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪連2天發文，引用錯誤資料，質疑南鐵地下化照顧宅容積率合法，南市都發局長林榮川今召開說明會強調，照顧宅具備「重大公益性」合理、合法，陳以此對比京華城「商業開發案」，怒批根本是「竹篙湊菜刀」、惡意扭曲。

林榮川憤怒表示，南鐵地下化對台南的長遠發展、都市風貌影響至關重大，市府同仁盡心盡力做到最好，外界對南鐵地下化照顧宅的惡意扭曲不僅傷害台南，對南鐵照顧宅住戶也相當不公平！

請繼續往下閱讀...

南鐵照顧宅住戶溫先生對陳佩琪發文表示不滿，他說：「因為鐵路地下化，我們原本住的房子受到拆遷，必須有新的住所。為照顧拆遷戶，政府和民間合作蓋了照顧宅，讓拆遷戶以優惠成本價承購，和圖利扯不上關係。」對於照顧宅案和京華城案被牽扯，溫先生表示，「就算是建蔽率問題，我家也沒因此比較大，又不是說『一樣的錢多了50坪、100坪』，我們到底能獲利什麼？」

林榮川指出，南鐵地下化照顧宅具備3大要點「公益性、合理性、合法性」，目的是為了照顧弱勢的拆遷戶，並讓南鐵地下化的重大工程得以順利推動，採公有地公辦都市更新「極具重大公益性」，而京華城開發變更案則是「商業開發案」2案本質上完全不同。

在引用的法令方面，林榮川強調，使用的是全國適用的通案規定或規則，皆依都市更新條例及都市計畫法等相關規定，容積率依法審核，完全合理、合法！總計申請50％容積獎勵，基地法定容積為210％，最終設計容積結果為210％x（1+50％）=315％，完全符合法令規定，並非外界謠言538.4％，林榮川表示：「538.4％這數字怎麼來的？請對方提出說明。」

林榮川再次強調，政府照顧拆遷戶的美意不容抹煞，全部過程均依法行政，程序嚴謹，整個評選過程也完全公開透明，呼籲再以不實資訊抹黑攻擊。

南鐵地下化照顧宅（見圖）目的是為了照顧弱勢的拆遷戶，具備「公益性、合理性、合法性」3大要點。（圖由台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法