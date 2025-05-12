釋憲說明會 黃國昌質疑大法官不懂立院議事規則、不應涉及國會自治事項

民眾黨立委黃國昌12日出席「大法官想當民主太上皇 破壞國會自主太荒唐」記者會。（記者塗建榮攝）

2025/05/12 15:07

〔記者楊國文／台北報導〕憲法法庭12日針對憲法訴訟法釋憲等案召開說明會，機關立法院代表、民眾黨立委黃國昌認為，憲法法庭召開此說明會，似乎質疑韓國瑜主持三讀會有瑕疵，但實際上應該是大法官對立院三讀程序不了解，韓國瑜主持議事，完全是依循著之前蘇嘉全、游錫堃前院長所進行的三讀程序，依議事人員建議，有沒有人提出文字的修正，若無，即敲槌三讀通過，無任何改變，過去立院有一千多個案子，都是透過此方式三讀完成的。

黃國昌指出，若憲法法庭若以三讀會程序有無瑕疵等方式加以攻擊，要查明的事實是什麼，讓人完全看不懂，當初主持院會的副院長蔡其昌也是依此方式完成三讀，今天舉辦說明會要處理的法律爭點到底是什麼？根本不存在任何問題。

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有媒體詢問，是否覺得此說明會做樣子，其實就是受要受理釋憲等案？黃國昌表示，是否符合受理要件，相信民眾心中都有一把尺，批評大法官辦此種說明會，只是突顯自己搞不清楚狀況，到底要達成什麼？是否有要達成政治上動機或目的，讓人較難理解。

黃國昌也認為，大法官此次釋憲案將手伸得那麼長，直接牽涉到國會自律和國會自治事項，在政治上要達到什麼目的，也讓人無法理解。

民進黨立院黨團總召柯建銘等人指稱《憲法訴訟法》修正案立法過程欠缺討論、更以不記名舉手表決，有諸多嚴重立法瑕疵，審議淪為多數暴力，有違憲疑義，機關代表立法院主張釋憲案違反權力分立原則，憲訴法修法過程中，無人提出異議或反對，不應受理。

立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

行政院今年初呈請總統核可後，移請立法院覆議，遭藍白聯手反對，覆議案不通過。經總統賴清德於1月23日公布憲訴法修正案，民進黨立院黨團總召柯建銘代表51位黨籍立委向憲法法庭遞狀聲請暫時處分及釋憲。

憲法法庭現有8位大法官12日下午2時將召開說明會，邀請柯建銘、立法院代表黃國昌等關係人，針對立院三讀立法程序是否合乎法律規定，或有違憲瑕疵等十項爭點進行說明，但未觸及修法內容，將做為是否受理聲請案的重要參考。

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