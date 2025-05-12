林沛祥稱「罷團是社會邊緣人」 張之豪：收押的藍營幹部也是？

針對基隆市國民黨籍立委林沛祥近日在節目上發言稱「罷團是社會邊緣人」一詞，市議員張之豪（見圖）評論林的發言反諷，目前收押、交保的藍營幹部也是邊緣人嗎？（圖由張之豪提供）

2025/05/12 14:13

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市國民黨籍立委林沛祥近日在政論節目上聲稱「罷免團體是社會邊緣人的集合體」，引起網路熱議。民進黨基隆市議員張之豪今（12）日反諷，目前收押、交保的藍營幹部也是邊緣人嗎？林則回應，台灣善良的人居多，社會應讓邊緣人有更好的生活，對於有人扭曲、政治操作，他感到遺憾。

基隆市議會今天召開定期會，針對林近日在節目上發言稱「罷團是社會邊緣人」一詞，張之豪評論林的發言，指基隆發動要罷免民進黨市議員的人中，被收押、交保候傳的人中共有9人，不是國民黨的幹部，就是市府人員，請問他們也是社會邊緣人嗎？而委員現在貴為地方黨部主委，請問是社會邊緣人，還是top one percent？

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對於外界批評，林沛祥受訪時則說，社會對於任何的社會邊緣人都需要多一點的關懷，都需要多一點正面的能量來幫助他們，然後再在生活的各個方面，讓他們過得更好，畢竟台灣是個先進、民主、自由、法治的國家，也是善良的人們居多，所以有關任何社會邊緣人，都應該盡最大的力量，讓他們繼續在台灣享有更美好的生活，那至於說有任何奇怪扭曲的語言，甚至是說刻意去政治操作的語言，「身為國會委員、中華民國的國民我感到遺憾。」

另外，針對當上地方黨部主委，林沛祥表示，在兩年之間，從議員的身份換到立委的身份，再換到主委的身分，這個心境的起伏是蠻大的，但是既然在其位，謀其政，所以最重要的地方還是希望把聚焦放在市政上面，及聚焦在未來基隆市的發展上面，至於有關政治上面的議題，他認為政策跟建設是優先的，也期待基隆市國民黨團也從這方面來出發，幫全36萬人的基隆市民謀取最大的福利。

基隆市國民黨籍立委林沛祥表示，台灣善良的人居多，社會應讓邊緣人有更好的生活，對於有人扭曲、政治操作，他感到遺憾。 （記者羅國嘉攝）

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