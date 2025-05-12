四都罷藍委全壘打 周軒分析「蔣張盧」尷尬處境、朱立倫有轉機

周軒在臉書發文指出，「北北桃中」四都罷藍委全壘打，除了新北市長侯友宜沒有「下一步」可能性，包括蔣萬安、盧秀燕及張善政，都陷入尷尬狀態，而黨主席朱立倫的操作機會也就此顯現。圖為朱立倫。（資料照）

2025/05/12 14:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免新北市藍委張智倫、林德福二階連署案，今（12日）早上送進新北市選委會，兩案都以「零剔除」通過初步點交，象徵新北罷藍委「全壘打」。政治工作者周軒在臉書發文指出，「北北桃中」四都罷藍委全壘打，除了新北市長侯友宜沒有「下一步」可能性，包括蔣萬安、盧秀燕及張善政，都陷入尷尬狀態，而黨主席朱立倫的操作機會也就此顯現。

周軒指出，蔣萬安、張善政、盧秀燕在這段時間內，幾乎都表現出了自己對於下一步的野心，無論是爭黨主席，還是為了2028年、2032年的總統大選，但現在對他們3位藍營市長而言，都是個很尷尬的狀況。周軒提到，他們不希望那些「應該當自己轎夫的國民黨區域立委」在罷免案中滅頂，每掉一個區域立委，就讓自己在國民黨後朱立倫時代的競賽中落後。

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周軒強調，只要有一位區域立委被罷免，基本上就是7年無法再碰選舉，而該區要找人選來替代，那絕對是市長閃不掉的責任，光是要重新找人參加補選還要輔選，一個選區就很夠煩惱了，更別提假如轄區內有超過一個選區的國民黨立委被罷免，基本上這個市長短期內還想要跟黨內其他人競爭的機會就沒了。

周軒分析，在此態勢下，朱立倫的機會就出來了，朱立倫知道這幾位對於未來有想像的市長在煩惱什麼，所以這幾個想要主席大位甚至還想選總統的，歡迎你們出來表態，反正到時候轄區內自己的區域立委顧不好，就是大家打分數的依據，「我朱立倫就繼續演我自己就好了」。

周軒認為，這時北桃中3都的國民黨區域立委就變成「夾心餅乾」，他們無法任意站哪一邊，但他們也會被逼得表態，但表態哪一邊都有風險。周舉例，像是台中盧秀燕F3，這3位在未來的三階罷免過程中，真的會繼續整天貼在盧秀燕身邊嗎？

周軒強調：「國民黨的風暴正要開始，而這都是公民團體日以繼夜，不畏風雨的在外奔跑著收連署書的成果，不過我們也可以預期，國民黨為了把內部衝突外部化，一定會加大對於罷免團體的攻擊。三階投票的戰爭，已經開始了。」

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