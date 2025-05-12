翁曉玲「要給卓榮泰一點壓力」 人總1千萬凍結案擇期再審

立法院司法及法制委員會今處理114年度行政院人事行政總處、監察院、考試院、法務部預算凍結案，邀請人事長蘇俊榮等官員列席報告，並備質詢。（記者謝君臨翻攝）

2025/05/12 14:09

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今處理114年度行政院人事行政總處等單位預算凍結案。國民黨立委翁曉玲認為，行政院尚未將「軍公教人員待遇調整條例」送至立院審議，因此主張將原凍結1千萬改為1百萬，但會議主席、民進黨籍召委莊瑞雄解釋，院會交付審查只有「Yes or No」，無法部分解凍。民進黨立委也質疑主席已宣告通過。經協調，莊裁示該案另定期審查，其餘均准予動支提報院會。

司法委員會今處理114年度人總、監察院、考試院、法務部預算凍結案，邀請人事長蘇俊榮等官員列席報告，並備質詢。民進黨立委王義川質詢時，詢問監院秘書長李俊俋，媒體說監院沒事做，有車、有司機、沒油錢，監院有沒有在運轉？

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李俊俋說，自從立院刪除監院96%業務費後，現在很多是監委自行出資，包括保險費等。王義川一聽覺得不可思議，吶喊：「真的假的？」李強調，憲法賦予的職責還是要做，在艱苦環境下繼續運作，案量並未減少。

王義川續詢問，財產申報部分，過去可使用網路自然人憑證，現在也是這樣？李俊俋直言，「現在有困難。」他說，監院所有資訊系統擺在一般行政業務裡面，現在預算被刪，維護系統有困難，財產申報要一本一本刷簿子。王再高喊：「哪有可能，漏報會被你們罰錢。」李則無奈表示，我們也沒有辦法。

而在審查人總預算時，莊瑞雄原已宣告無異議通過，但翁曉玲突回神表示「有意見。」他說，希望行政院重視「軍公教人員待遇調整條例」，趕快排入院會送來立院審議，這是解凍條件，並稱「要給（行政院長）卓榮泰一點壓力。」翁也提及，他已經和蘇俊榮私下談妥，原凍結1千萬元改凍1百萬元。

對此，莊瑞雄強調：「剛剛已經宣讀過了。」他並解釋，無法變更院會凍結的標的。委員會要不要解凍，要就全部給，不然就都沒有，無法部分解凍。

民進黨立委吳思瑤也說，第一個是程序，剛主席有一案一案問，可能翁曉玲在討論沒聽到，且「質詢是質詢，審查是審查」，沒有質詢或私下講好就一定要照這樣，委員會是合議制。其次，翁在意法案，人總已送行政院，翁若要督促法案進度、對卓院長有意見，不應當針對人總。

「不能你下車買便當，怪車開走。」民進黨立委陳培瑜表示，這聽起來是「凍中之凍」，過去他待的教文委員會並沒有這樣的情況。

在雙方唇槍舌戰後，莊瑞雄宣布休息5分鐘進行溝通，而在恢復開會後，莊則裁示，翁所堅持的該案另定期審查，其餘預算解凍案均准予解凍，提報院會。

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