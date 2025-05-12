將再角逐黨主席？ 張亞中公布上次選舉經費明細引聯想

張亞中公布上次黨主席選舉的經費收支情形，引起討論。（翻攝臉書）

2025/05/12 13:51

〔記者林欣漢／台北報導〕前彰化縣長卓伯源宣布參選國民黨主席，孫文學校總校長張亞中動態備受矚目，張亞中今日突然公布上次黨主席選舉的經費收支情形，並表示，「這份過往的努力不會成為過去式，而是我們堅持理想、持續前行的起點」，引起討論。

張亞中表示，回想4年前的那場黨主席選舉，他始終銘記於心。那是一段「救黨、救國、救兩岸」信念交織的時光，是一群志同道合者並肩奮戰、不曾放棄的共同記憶。

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張亞中指出，當年參選因現行法規中「政治獻金法」不適用於黨主席選舉，捐款無法享有抵稅資格。為此他特別於銀行開立一專屬帳戶作為募款專戶，並委請律師擔任公證人，公開透明地處理所有收支。

張亞中表示，根據帳務記錄，共計收到捐款353萬9093元。其中20萬元用於領取報名表費；300萬元繳納報名費；剩餘的33萬9093元則用於文宣印製、場地租借、志工物資等選舉相關支出。因選務龐大，部分經費尚不足之處，自己賣書籌資與自行負擔。

張亞中提到，當時國民黨中央曾承諾，選後將統一結算參選人報名費與支出情況，若有剩餘，將平均退還。然而，選舉結束後，黨中央並未實際執行此項結算，也未進行退款。在2021年選舉結束後，即向外界公開所有經費細目，如今因近期再有黨員朋友詢問，再次附上收支明細圖表，以再昭公信。

張亞中表示，這份報告不僅是責任的延續，更是一份對每一位支持者的感恩回應。他深知當時每一筆捐款，背後承載的都是一份沉甸甸的信任與期待。今日再次公開，既是感謝，也是承諾。

張亞中強調，「面對當前國政日益動盪、兩岸局勢更加險峻，我們的責任更加沉重。我誠摯希望，這份過往的努力不會成為過去式，而是我們堅持理想、持續前行的起點。讓我們繼續團結，不懼艱難，不忘初心，為『救黨、救國、救兩岸』的使命，再次攜手出發」。

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