藍白批「憲訴法」沒資格申請釋憲 籲大法官別干預政治

立委翁曉玲（左起）、吳宗憲、黃國昌12日舉辦「大法官想當民主太上皇 破壞國會自主太荒唐」記者會。（記者塗建榮攝）

2025/05/12 13:41

〔記者林哲遠／台北報導〕憲法法庭今日下午將針對「憲法訴訟法釋憲案」舉行說明會。藍白黨團上午共同召開記者會直指，民進黨團當初在修法過程中並未表達異議，連聲請釋憲的資格都沒有，但大法官卻對民進黨「呵護備至」，主動提出問題爭點，呼籲大法官不要成為干預政治那雙手，也請民進黨政治人物不要陷大法官於不義，賠掉台灣的司法和國人對司法的信任。

立院去年12月20日三讀通過憲訴法修正案，提高違憲判決門檻。行政院提出覆議遭立院否決，立院民進黨團認為有違憲之虞，今年1月向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭今天下午將針對該案舉行說明會。

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翁曉玲質疑，大法官在急什麼，目前大法官人數只有8人，尚未達可作成評議判決的門檻最低人數10人。大法官缺額還沒補齊，就急著召開非正式的說明會，他們是不甘寂寞、須要鎂光燈，還是怕賴清德忘了他們的存在、擔心賴清德沒有看到他們對大罷免盡心盡力，所以急著先開個非正式訴訟庭的說明會？

翁曉玲表示，大法官或許心裡明白，這次修法要求大法官開庭裁判人數要符合一定人數10人以上的規定，很難會被認為是違憲的規定。有一段時間的法律規定，大法官出席需在3/4或2/3以上，直到近2、3年才降為1/2，而「憲法訴訟法」修正是將現有出席人數規定，回復到過去的出席人數標準，何有違憲之虞，屬於立法形成空間，大法官應該要尊重立法權。

翁抨擊，這次憲法法庭召開說明會，提出了10問題，其中8題都在問立法院三讀程序是否合法的問題，現在大法官是立法院的太上皇嗎？管的還真寬、真廣；再者，大法官質疑修法程序有瑕疵，可是從第九屆第四會期至今，從蘇嘉全、游錫堃到韓國瑜院長，通過了一千多個法律案，法案三讀程序均與這次憲訴法修法程序相同，大法官有什麼好置喙的，是要推翻先前通過的所有法案嗎？

吳宗憲表示，下午的憲法說明會，大法官圍繞的都是立法程序問題，但民進黨當初在修法過程中、後，均未主張憲訴法三讀程序有瑕疵，大法官居然跳下來搶著當「綠師」，質疑三讀程序有問題，大法官什麼時候成為民進黨的圍事。

吳認為，表決方式非常多，不是只有一種，當院長問「有無異議」，即屬於表決方式之一，美國立法程序也是如此，大法官竟出現獨步全球的解讀實在令人匪夷所思。奉勸大法官不要自己為了政治上的紅利，做莫名其妙的要求，甚至做政治鬥爭打手，套一句陳水扁前總統的話，「不要陷大法官於不義」。

黃國昌也說，憲法法庭提出的十大問題，主要劍指三讀程序是否合法，但問題是這次聲請釋憲的民進黨團由總召柯建銘為首的立法委員，在當初三讀會的時候，根本沒有表達異議，所以從法律的專業術語來看，民進黨的釋憲申請根本不適格。

此外，針對媒體詢問，針對憲法法庭說明會前，柯建銘說他不想跟黃國昌比較，黃國昌不是對手，黃國昌反嗆，柯建銘總召的法學造詣讓全體國人佩服，精闢到上次在國會改革法案的時候，民進黨從頭到尾在吵程序違法違憲，認為國會改革法案三讀全部無效，但這樣的說法連他們自己的綠色大法官都聽不下去。

翁曉玲也說，他們從來不把柯建銘當成對手，因為他們向來就是在不同程度的擂臺上，「我們也不願意花費唇舌，去跟他討論法律ABC問題。」

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