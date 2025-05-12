菸防法新法上路780天加熱菸仍沒上市 彭華幹再次到立院抗議

彭華幹率群眾到立法院群賢樓外抗議。（記者王冠仁翻攝）

2025/05/12 13:52

〔記者王冠仁／台北報導〕不滿紙菸造成二手菸危害，資深媒體人彭華幹發起「CLEAN AIR大聯盟」，過去多次上街抗議，要求政府盡快讓不會產生二手菸害的加熱菸上市，但菸害防制法修法上路實施至今已780天，台灣市面上仍無加熱菸，彭華幹今天再次率眾到立法院外舉辦「全民掃一掃！支持政府即刻徵收加熱菸稅捐」抗議活動，呼籲政府重視此事。

CLEAN AIR大聯盟指出，新版菸防法在2023年3月22日上路，政府納管加熱菸，但直至今日，台灣卻沒有任何一個地方可以買到合法加熱菸，問題就在於加熱菸要上市必須通過衛生福利部國民健康署的健康風險評估審查，但廠商送審卻遲遲沒有下文。

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今天早上10時許，彭華幹與數十位抗議群眾前往立法院群賢樓外抗議，他們手拿拖把，諷刺國健署官員「一拖再拖」，同時還架設一個巨型螢幕，螢幕上顯示自新版菸防法施行以來已超過780天仍未完成審查。

彭華幹指出，政府怠忽職守，從來沒有一部施行中的法律，相關行政作業會延宕這麼久；如今法律既已公告施行，就該依法依時審查，不能無限拖延。合法產品遲遲無法上市，反倒讓非法走私品橫行，稅收損失更是驚人，在政府財政吃緊、長照與健保基金告急之際，竟坐視百億元稅收流失。

CLEAN AIR大聯盟表示，今天的抗議活動除了要向政府表達不滿，也從今日起至20日止，將出動搭載QR Code的宣傳車，號召群眾展開連署，要求政府立即依法徵收加熱菸稅捐，杜絕走私、實現公平税制。

轄區警方今天早上派出20多名警力全程戒備、維安，抗議群眾在活動結束後平和離去，沒有脫序行為發生。

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現場架設巨型螢幕顯示審查逾期782天。（記者王冠仁翻攝）

有群眾在場連署。（記者王冠仁翻攝）

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