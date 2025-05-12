倒數計時！羅智強「喊告」將滿月 簡舒培：依然不敢告？

簡舒培今發文指出，羅智強喊告至今已進入「第28天」，但至今仍不敢告，質疑羅「是知道上法院就糗了嗎」。圖為簡舒培。（資料照）

2025/05/12 13:28

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市議員簡舒培4月中旬揭露國民黨立委羅智強的政治獻金爭議，羅智強對此「喊告」，而簡舒培在其臉書粉專設置「羅智強喊告計時器」，質疑羅為何遲遲不告。面對簡的質疑，羅智強表示他不隨之起舞，「我想什麼時候告就什麼時候告」。時序進入5月，簡舒培今（12日）發文指出，羅喊告至今已進入「第28天」，質疑羅「是知道上法院就糗了嗎」？

簡舒培今在臉書再度提及羅智強的政治獻金相關爭議，指羅智強2022年宣布參選桃園市長，5月遷戶籍桃園、6月宣布退選，短短1個月募得1400多萬元政治獻金，其中近七成支付給「雪芃行銷」，而這間公司負責人當時就是羅智強擔任董事長的「人人未來教育基金會」的董事，後來羅智強退選，不只花光政治獻金，還讓帳戶結餘變成負數。她質疑：「這種政治獻金的使用流向，難道沒有啟人疑竇嗎？」

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簡舒培提到，由於上週比較忙，所以「羅智強喊告簡舒培計時器」今天直接加5天，但羅智強依然嗆告又不敢告？簡舒培強調，當初大聲說問了三個律師，一下告她5年、一下說10年，但除了講廢話就還是廢話，就是不敢行動上法院把政治獻金說清楚呢？是知道上法院就糗了嗎？

許多網友也在臉書貼文底下聲援簡舒培：「羅智強絕對不敢告，也不會告。」、「時光飛逝，人家現在是暢銷作家，沒空告你了啦。」、「別這樣啦，小強快被罷免了心情不好～」、「JK羅強忙著寫書沒空告啦～」

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