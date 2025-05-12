前民政處長張淵翔涉洩漏個資收押禁見 開議前綠營議員促謝國樑道歉

基隆市長謝國樑表示，發生個資洩漏感到難過、歉意，但正值偵查期，不便透露偵查細節，請給檢調一點時間釐清案情後，市府也會做完整表態。（記者羅國嘉攝）

2025/05/12 13:31

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市政府前民政處長張淵翔捲入個資洩漏遭收押禁見。今（12）日議會進行定期會開議前，民進黨籍市議員鄭文婷、張之豪、吳驊珈等人提出緊急動議，並要求市長謝國樑說明並道歉；謝國樑說，發生此案感到難過、歉意，但正值偵查期，不便透露偵查細節，請給檢調一點時間釐清案情後，市府也會做完整表態；議長童子瑋則說，將成立專案小組，民政擔任召集人並提出檢討報告。

市議會定期會今天上午10時許開會，鄭文婷提緊急動議，要求謝國樑先對市府人員涉案提出檢討報告；張之豪說，發生民政處長被收押這麼大的事情，議會怎麼可當做沒有事，照常行禮如儀？

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吳驊珈則說，4月30日張淵翔前處長坦承利用職權使用戶政系統，外洩個資，供認不諱，相信謝國樑是法律人，不會知法犯法，但市長如果涉案其中，那市長必須道歉，就算沒有涉案，因為市府帶頭違法，身為最高首長也應該要道歉，才能挽回基隆市民對謝市府團隊的信任。

多名議員發言一輪後，議長童子瑋請市府說明。政風處長李國正表示，雖然政風單位不是檢調機關，但政風單位遵守「偵查不公開」原則，因此不便透露案情細節，並表示市府將全力配合檢調單位的調查需求；另事發後市長已指示民政處展開檢討，政風處將全力協助檢討與執行改善作為。

新任民政處長呂謦煒對戶政系統涉此案感到遺憾，對前處長等同仁涉案感到很遺憾，戶政系統每個帳號操作都留記錄，事後追查沒問題。基隆這次出問題是使用者出問題，未來將與政風處加強對公務員的法治與資安教育，強調下級公務員可拒絕違法指令。

呂謦煒並指及戶政系統有漏洞要改進，目前的稽核機制，如下班時間操作系統可看出來，但不能全面預警。如連續查詢應重點稽核，短時間異常查詢也應稽核；此外戶政系統也應增加查詢目的的欄位。雖然系統由內政部管理，市府將提出具體建議，盼與中央合作完善戶政系統功能。

謝國樑指出，正值偵查期，不便透露偵查細節，呼籲外界給檢調更多時間與空間。自承接收到外界指責，將無保留配合調查，如有需要也願接受傳喚，並依法、完整、透明、知無不言的態度，把事情說明清楚。

謝國樑說，他對這件事充滿歉意，也非常難過，為什麼至今還沒有提出道歉，因為他覺得希望等司法機關查清楚，涉案人員到什麼層級，有沒有更高、更多人？模式行為態樣更完整，就應負該負的責任，做該有的表態。在此之前，他真心充滿歉意。

謝國樑表示，不介意議員指責他是否涉案，但要拜託讓司法機關把這件事情，調查到如像水一般透明，還原出來後，市府該做的檢討，該負的責任，該有的表態，就會誠懇的跟市民報告。但這段時間不知多久，懇請議員給檢調時間空間，把這件事完整澄清。未來也建議戶政系統能夠朝向更健全、透明的方向去發展，未來也供議員來指正，讓市府繼續檢討。

最後，鄭文婷更砲轟，呂謦煒太習慣擦脂抹粉。若系統有漏洞，那為什麼其他縣市沒有發生這個問題？這表示是人的問題，怎麼是系統的問題。定期會開議由議長宣布上午報告結束休息後，鄭文婷隨即開麥高喊「市長道歉、市長道歉」等口號。

基隆市議員鄭文婷開麥高喊「市長道歉、市長道歉」等口號。（記者羅國嘉攝）

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