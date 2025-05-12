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    朱立倫內湖宣講讓大罷免鎩羽而歸 議員轟民進黨淪「民主退步黨」

    朱立倫今與立委李彥秀、議員李明賢及游淑慧等人於內湖進行「反惡罷戰獨裁」街頭選講，呼籲民眾一起站出來投下反對罷免的不同意票。（記者田裕華攝）

    朱立倫今與立委李彥秀、議員李明賢及游淑慧等人於內湖進行「反惡罷戰獨裁」街頭選講，呼籲民眾一起站出來投下反對罷免的不同意票。（記者田裕華攝）

    2025/05/12 13:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨多名藍委深陷罷免威脅，黨主席朱立倫為反制罷免，今（12）日上午會合多名里長、議員游淑慧、李明賢及李彥秀等人現身內湖港乾路一帶進行「反惡罷，戰獨裁」宣講。李明賢說，如今的執政黨利用媒體、司法打壓在野黨，所作所為愧對台灣人民的栽培，「民進黨現在已經是民主退步黨。」

    朱立倫表示，近期經過國民黨全員的努力，終於三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，為勞工成功爭取通過5天假，並指民進黨總召柯建銘先前放話若罷免立委，暗示可能推翻修法，屆時新增5天的假期恐將被取消，認為民進黨未從勞工的角度上出發，無疑是與全體勞工作對，也相信民眾不會認同獨裁者的想法，到時一定出門投不同意罷免票，讓台灣民主之恥的大罷免鎩羽而歸。

    李彥秀指出，台北市5名藍委過去為北市多爭取每年增加476億預算，反觀民進黨已將司法公正淪為執政的血滴子，國民黨在台灣面對經濟或內政的這段時間全力拚民生，且近期才剛爭取4+1國定假日，期許大家在接下來的7、8月出門投下不同意罷免票，並稱自己於未來的日子裡將更加努力。

    議員游淑慧直言，台灣面對關稅戰衝擊，執政黨卻一心想著大罷免，批評賴清德當選總統唯一目標只想搞垮在野黨、清除異己，「刪一點預算他們就要跳起來，國民黨通過對勞工、民生有益處的法案，僅因這份功勞不屬於民進黨，他們就要顛倒黑白」。

    游淑慧進一步指出，如今中央五院，僅剩立法院是在野黨擔任院長，但民進黨仍未滿足，並反問若綠營將來選輸縣市長議員、總統立委大選，是否僅憑罷免、總統選輸乾脆戒嚴？她說，希望民眾透過選票抵制民進黨，此時有路過民眾直擊宣講，並向李彥秀等人大聲喊話加油，以示支持。

    議員李明賢則說，李彥秀無論是在港湖交通建設、東環段、Lalaport開幕，包括都更議題、基層服務或地方建設方面，相信民眾有目共睹，「難道台灣只能擁有一種聲音嗎？只有民進黨才是正確的聲音嗎？」呼籲民眾站出來一起守護李彥秀、共同守護中華民國的民主、力挺未來的自由。

    「民主進步黨對不起台灣人民，但現在卻已成為民主退步黨。」議員吳世正批評，執政黨利用媒體、司法、行政等手段打壓在野黨，所作所為已經愧對台灣人民的栽培，「導致民主退步，這就是他們的表現，請大家共同譴責。」

    朱立倫今與立委李彥秀、議員李明賢及游淑慧等人於內湖進行「反惡罷戰獨裁」街頭選講，呼籲民眾一起站出來投下反對罷免的不同意票。（記者田裕華攝）

    朱立倫今與立委李彥秀、議員李明賢及游淑慧等人於內湖進行「反惡罷戰獨裁」街頭選講，呼籲民眾一起站出來投下反對罷免的不同意票。（記者田裕華攝）

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