羅列藍白親中毀台法案 民進黨喊懸崖勒馬：勿再刪國安特別預算

民進黨發言人吳崢、韓瑩召開「藍白亂國會週年，親中毀台刪國防！」記者會。（記者方賓照攝）

2025/05/12 12:56

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨發言人韓瑩、吳崢今召開「藍白亂國會週年，親中毀台刪國防！」記者會，盤點國民黨、民眾黨一年來在國會推動的親中毀台法案，如何危害國安、阻擋國防；針對本週將審議的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，藍白版本將「強化國土安全韌性」1500億預算全數刪除，他們也喊話藍白懸崖勒馬，別又砍國防預算，否則恐激起人民更大怒火。

韓瑩指出，立法院國民黨團總召傅崐萁去年426率團訪中後，國民黨、民眾黨一年來在國會強推毀憲亂政惡法，阻擋強化國安相關法案377次，還大刪國防預算，向國際釋放「台灣沒有決心加強國防、想跟中國站在一起」的錯誤訊息；面臨關稅談判的重大挑戰之際，國民黨強推離島自貿示範區，企圖引進中資、替中國進行產地洗白，破壞台灣努力建立的MIT產地防線，削弱台灣在國際貿易的談判處境，根本不顧台灣在國際經貿與國防面對的變局。

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韓瑩也羅列國民黨立委強推的親中毀台法案，傅崐萁呼籲廢除反滲透法、幫中共協力者脫罪；翁曉玲、陳玉珍試圖刪除「吳斯懷條款」方便退將赴中配合統戰；翁曉玲、陳永康企圖將管制限制水域機關改為海委會淡化金馬主權；陳雪生、陳玉珍企圖在離島設立「國際醫療特區」及「離島自貿區」，引進中國醫院，開放中資入境，替中國洗產地；游顥企圖修法將中配取得身分證年限從6年減至4年幫中國「洗人口」；翁曉玲、林沛祥提案廢除中國人繼承台人遺產200萬之上限；林思銘阻擋立委赴中納管282次，更是公督盟認證的「國安『擋』案王」。

吳崢指出，立法院委員會週三將排審「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，藍白立院黨團的法案版本卻將1500億元的強化國土安全韌性預算完全刪除，無視共機頻繁擾台、侵犯領空，卻不願提供充足的資源讓海巡、海軍因應中國灰色侵擾，更逕自編列無法用來保衛台灣安全的「普發現金」預算，呼籲藍白不要刪除相關預算，若再刪除國防預算，恐引來人民更大的反彈。

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