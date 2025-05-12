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    WHA行動團預算被刪規模減 李坤城：在野黨讓中華民國沒辦法走出去

    台灣聯合國協進會12日舉行「WHA行前國際記者會」。（記者王藝菘攝）

    台灣聯合國協進會12日舉行「WHA行前國際記者會」。（記者王藝菘攝）

    2025/05/12 12:50

    〔記者黃靖媗／台北報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）將於19日至27日在日內瓦舉行，衛福部長邱泰源日前指出，由於國外旅費預算被刪6成，因此本屆出團人數較少。民進黨立委李坤城指出，在野黨刪預算時，應該沒想到後座力、影響力這麼大，如今讓中華民國沒辦法走出去的，可能就是在野黨刪預算，並向在野黨喊話「你們刪的每一筆預算，都有可能讓中華民國台灣在外交、在醫療領域上寸步難行」。

    台灣聯合國協進會今（12）日上午舉辦「WHA行前國際記者會」，邀請民進黨立委李坤城、陳冠廷致詞。

    李坤城表示，感謝台灣聯合國協進會帶著民間的聲音到日內瓦，把台灣加入WHO的聲音藉由民間的力量傳達出去，台灣能夠對全世界做出非常大的貢獻。

    李坤城感嘆，立院藍白刪除6成衛福部的外交宣傳旅費，導致官方宣達團人數減少約1/3，來自醫療領域的人才也被迫縮減，在野黨刪預算時，應該也沒有想到後座力、影響力這麼大。

    李坤城認為，在野黨應該要思考，使用國際旅費出國，都是為了台灣、中華民國打拚，外交領域不應分黨派，預算被刪對中華民國走出去，是非常大的阻力；中國的打壓是台灣、是中華民國，如今讓中華民國沒辦法走出去的，可能就是在野黨刪預算的舉動，並向在野黨喊話「你們刪的每一筆預算，都有可能讓中華民國台灣在外交、在醫療領域上寸步難行」。

    陳冠廷則表示，從SARS到COVID-19，台灣展現醫療技術和科技技術，協助全世界對抗疫情，生產防疫物資，扮演了防疫負責任的重要角色，因此WHO不讓台灣參與，是矛盾且不符合其創立原則的做法，期許協進會與國際NGO共同合作，讓台灣在全球健康議題的參與上不再缺席。

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