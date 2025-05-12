賴苡任籲中選會公布換領銜人辦法 李進勇勸「地動刪瑤」嚴謹取得同意書

中選會主委李進勇12日出席立法院內政委員會處理海籌劃、黨產會、中選會、陸凍籌劃、客席規劃等規劃方案。 （記者塗建榮攝）

2025/05/12 12:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤團隊「地動刪瑤」擬更換領銜人，團隊召集人賴苡任呼籲中選會公布作業辦法。對此，中選會主委李進勇今天在立法院受訪反勸「地動刪瑤」，現在最重要的是趕快取得半數以上提議人的同意書。

李進勇表示，有看到這方面的報導，中選會的相關協助工作都有進行，包括提供了同意書的參考範例，罷團應把重點放在取得一半以上的同意書，至於作業辦法，中選會已在研究，本月委員會將提案討論。

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李進勇強調，現在比較重要的，我們倒是勸這些人士，他們應該要趕快地、嚴謹的態度去取得同意書，因為這些同意書要達到一半以上，而且必須是要是正確的。這個工作很重要，希望他們重點放在這個地方。

此外，罷免國民黨新竹縣立委徐欣瑩的民團「除舊汰欣」10日傍晚「壓線」將連署書送進竹縣選委會，因送件造冊無法複印的正本，未獲選委會認定慘遭踢除。

針對外界質疑為何死亡連署可以補件，但連署書沒有複印就不能補件？李進勇表示，這是根據法律規定，這有2種情況，一種是你提出的連署人名冊，一定要合於法律規定的規格，必須是按照村里來裝訂，同時要附上正本跟影本，若沒有按照這個規定就不予受理。

李進勇進一步說明，一般死亡連署收件的時候，是把它算入提案的數目裡，只有在查對出連署書有問題的時候才會予以刪除，這2種情形是完全截然不同的。

立法院內政委員會處理與審查中選會及所屬預算解凍案，關於罷免案預算是否受到凍刪影響？李進勇回應，處理罷免案的經費本就不會編列於年度預算，今年會依往例向行政院申請動用第二預備金。

國民黨立委許宇甄質詢問及，一個罷免案成案的話，中選會要花多少錢？李進勇說，一個案子1800萬元，目前尚不知有多少成案，罷免案經費是向行政院申請動用第二預備金。

民進黨立委吳琪銘質詢說，行政院第二預備金僅有6700萬元，罷免案經費要從哪邊來？李進勇指出，編列預算時無法預料會有多少罷免案 往例都是罷免案成立後，再向政院申請動用第二預備金。

吳琪銘質疑，政院第二預備金只有6700萬也不夠啊？李進勇回應，政院部分可能會跟立法院磋商，看立法院能否支持。

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