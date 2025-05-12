「WHO宣達團」明啟程 將在日內瓦中央車站辦展宣傳

台灣聯合國協進會12日舉行「WHA行前國際記者會」，共同為台灣健康人權發聲。（記者王藝菘攝）

2025/05/12 12:15

〔記者黃靖媗／台北報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）將於19日至27日在日內瓦舉行，台灣聯合國協進會今日召開記者會說明，由協進會籌組的「WHO宣達團」預計於明日啟程，除了將在日內瓦中央車站舉辦以台灣科技為主題的展覽之外，也將參與「世界公民挺台大遊行」，並拜訪比利時布魯塞爾。

台灣聯合國協進會今（12）日上午舉辦「WHA行前國際記者會」。協進會國際行動代表李妍慧說明，今年「WHO宣達團」團員約有20名，包含4名青年代表，平均年齡應是歷年最年輕，預計於13日出發、21日返台；為了加深台灣民間與歐洲的對話，協進會今年首度安排宣達團拜訪布魯塞爾，預計在15日拜訪歐盟相關單位與比利時僑界，並於17日與立法院代表團會合，在日內瓦中央車站舉辦展覽。

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協進會青年代表梅芊莛進一步說明，舉辦於日內瓦中央車站的展覽題為「Taiwan’s Tech for WHO'S Three Core Pillars」，內容呼應WHO的三大健康目標，增加全民健康覆蓋、更好地面對突發衛生事件，以及促進健康生活，展期為5月17日至19日每日中午12時至下午5時。

協進會常務理事曾琮愷指出，協進會在日內瓦期間也會參與分別於5月10日、5月18日舉辦的首屆「世界公民挺台大遊行」，屆時將有逾50國聲援台灣。

曾琮愷認為，既然有許多國際民主盟友願意站出來挺台、許多國家國會通過議案支持台灣加入，台灣國會卻未有相關聲明，因此，他呼籲台灣朝野應團結通過聲明，支持台灣加入WHO，一定要對外展現團結，讓台灣的聲音被世界聽到。

宣達團團長黃淑純則表示，台灣人民是不能被世界遺忘的，應該是世界的一份子、應該要有資格在WHO內有一席之地，他們今年再次前往日內瓦，希望WHO了解台灣人民也是世界的一份子，應該有資格加入並幫助世界各國的健康。

協進會副理事長洪嘉駿也說，他們要告訴世界，台灣是一個民主、自由、尊重人權的社會，有能力、責任，也希望成為國際衛生體系的一份子，入聯或者是加入WHO已不只是口號，也不是政府的責任，而是台灣人的使命，希望可以為2300萬人的尊嚴、為了全球共同健康福祉努力，「台灣不會缺席，台灣應該被聽見，台灣不應該是世界上遺落的這一塊拼圖」。

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