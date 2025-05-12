為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「WHO宣達團」明啟程 將在日內瓦中央車站辦展宣傳

    台灣聯合國協進會12日舉行「WHA行前國際記者會」，共同為台灣健康人權發聲。（記者王藝菘攝）

    台灣聯合國協進會12日舉行「WHA行前國際記者會」，共同為台灣健康人權發聲。（記者王藝菘攝）

    2025/05/12 12:15

    〔記者黃靖媗／台北報導〕第78屆世界衛生大會（WHA）將於19日至27日在日內瓦舉行，台灣聯合國協進會今日召開記者會說明，由協進會籌組的「WHO宣達團」預計於明日啟程，除了將在日內瓦中央車站舉辦以台灣科技為主題的展覽之外，也將參與「世界公民挺台大遊行」，並拜訪比利時布魯塞爾。

    台灣聯合國協進會今（12）日上午舉辦「WHA行前國際記者會」。協進會國際行動代表李妍慧說明，今年「WHO宣達團」團員約有20名，包含4名青年代表，平均年齡應是歷年最年輕，預計於13日出發、21日返台；為了加深台灣民間與歐洲的對話，協進會今年首度安排宣達團拜訪布魯塞爾，預計在15日拜訪歐盟相關單位與比利時僑界，並於17日與立法院代表團會合，在日內瓦中央車站舉辦展覽。

    協進會青年代表梅芊莛進一步說明，舉辦於日內瓦中央車站的展覽題為「Taiwan’s Tech for WHO'S Three Core Pillars」，內容呼應WHO的三大健康目標，增加全民健康覆蓋、更好地面對突發衛生事件，以及促進健康生活，展期為5月17日至19日每日中午12時至下午5時。

    協進會常務理事曾琮愷指出，協進會在日內瓦期間也會參與分別於5月10日、5月18日舉辦的首屆「世界公民挺台大遊行」，屆時將有逾50國聲援台灣。

    曾琮愷認為，既然有許多國際民主盟友願意站出來挺台、許多國家國會通過議案支持台灣加入，台灣國會卻未有相關聲明，因此，他呼籲台灣朝野應團結通過聲明，支持台灣加入WHO，一定要對外展現團結，讓台灣的聲音被世界聽到。

    宣達團團長黃淑純則表示，台灣人民是不能被世界遺忘的，應該是世界的一份子、應該要有資格在WHO內有一席之地，他們今年再次前往日內瓦，希望WHO了解台灣人民也是世界的一份子，應該有資格加入並幫助世界各國的健康。

    協進會副理事長洪嘉駿也說，他們要告訴世界，台灣是一個民主、自由、尊重人權的社會，有能力、責任，也希望成為國際衛生體系的一份子，入聯或者是加入WHO已不只是口號，也不是政府的責任，而是台灣人的使命，希望可以為2300萬人的尊嚴、為了全球共同健康福祉努力，「台灣不會缺席，台灣應該被聽見，台灣不應該是世界上遺落的這一塊拼圖」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播