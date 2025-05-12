對「紀念日及節日實施條例」提覆議？ 蘇俊榮：政院未做指示

國民黨立委王鴻薇質詢行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。（記者謝君臨翻攝）

2025/05/12 12:00

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，將辦法提升至法律位階，並新增國定假日「4+1」天。國民黨立委今於司法及法制委員會質詢時，詢問行政院人事行政總處人事長蘇俊榮有無收到行政院指示，要對此案提覆議。蘇說，關於假的情形都在進行幕僚作業，至於覆議部分，行政院未做任何指示。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，立院院會9日經表決三讀通過將其提升至法律位階，未來放假日將多出「4+1」天，包含國假新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，以及勞動節改為全國放假。條例自公布日施行。

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司法委員會今處理114年度行政院人事行政總處、監察院、考試院、法務部預算凍結案，蘇俊榮等人列席說明，並備質詢。民進黨立委莊瑞雄質詢指出，關於新增國假，其實只剩下總統公告，未來新制度要上路，時間緊迫，人總應提早做準備、未雨綢繆，讓民眾一清二楚，要有節奏地對外說明。

國民黨立委王鴻薇質詢時，詢問蘇俊榮到目前為止有無接獲行政院的任何指示，要對「紀念日及節日實施條例」提出覆議。

蘇俊榮說，行政院沒有做任何指示。他並表示，人總已針對今年的3個節日，包括9月28日、10月25日及12月25日做內部檢討，待總統公告後該如何進行，而明年度的行事曆會按照往例，在6月30日前簽行政院對外公告，因此這兩個部分，針對今年下半年（放假）跟明年（行事曆），都已進行幕僚作業。

王鴻薇追問，倘若行政院詢問時，是否會支持提出覆議。蘇俊榮指出，行政院會綜整考量，不會問他這件事，而公務員有依法執行公務的責任，但這部法的主管機關實際上是內政部。

王鴻薇再問，以下半年來看，9月、10月會有比較多的連假，是否會分散到11月放假。蘇俊榮說，詳細狀況會找教育部、經濟部、金管會等相關部會討論，例如只要調整，會無法與國際金融市場接軌，對金融運作會有影響與衝擊等。

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