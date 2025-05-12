2軍公教人員持中國身分證疑曾涉機密業務 陸委會：已排除

陸委會主委邱垂正。（記者塗建榮攝）

2025/05/12 11:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府「專案清查」軍公教人員有無申領中國身分證，第一波「具結」37萬人，有2人領取中國身分證、75人有中國居住證。國民黨立委許宇甄今日在立法院質詢問及，2人持有中國身分證是否涉及機密業務？陸委會主委邱垂正未正面回應，僅表示「已經排除」；許則解讀，2人曾涉及機密，但已經排除。

陸委會第一波清查於4月底完成，包括總統府、五院等52個重要行政機關，以及209所各級公立學校、國防部所屬等，第一波具結人數共有37萬3821人；其中，查到2人領中國身分證、75人有中國居住證，已專案協助完成註銷中國身分。

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許宇甄在立法院內政委員會指出，持有中國身分證的2人，在哪個單位任職？邱垂正未正面回應，僅說2人經過我方協助，已註銷中國身分，依照兩岸條例9條相關規定，可以協助保留國民身分。

許宇甄追問，是否涉及機密業務？邱垂正說，「目前都已經排除」。許反問，「曾經涉及？所以是有涉及機密業務嗎？但已經排除」，邱垂正再次強調，相關機關已經排除，並指「不方便」在委員會說明。

民進黨立委王美惠表示，雙重國籍不能擔任公務人員，這有國家忠誠的問題。在這一波清查中，有37萬人完成具結，但仍有0.7%不願意具結，對不願具結的公務人員，政府要如何處理？

邱垂正說，清查核心軍公教人員第一波中，絕大多數都高度配合，最後盤點剩下500多件，這個清查作業沒有完成的，因為具結是成本最低的方式，如果他們不想用具結方式，會請人事主管機關繼續請教當事人，看任職的消極資格有無完成，持續用其他方法來調查。

王美惠批評，有人領中國身分證，還有人領中國居住證，應該持續清查。邱垂正回應，接下來也會有第二波、第三波清查，會循序漸進。

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