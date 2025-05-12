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    中國泉州富美宮參加白沙屯「二媽」巡庄遶境？ 五雲宮：已取消

    白沙屯「二媽」今遶境巡庄，山邊媽祖也參與。（記者彭健禮攝）

    白沙屯「二媽」今遶境巡庄，山邊媽祖也參與。（記者彭健禮攝）

    2025/05/12 11:10

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕中國泉州富美宮以祖廟名義來台，爆出將參與苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮今（12）日的「二媽」巡庄遶境，被外界質疑是中共統戰，陸委會也認定違法。負責此次聯繫的白沙屯五雲宮今聲明表示，泉州富美宮此次前來參與遶境祈福，是透過中華道教民俗文化學會與白沙屯五雲宮接洽，非五雲宮邀請，泉州郡富美宮也已臨時取消此次活動。

    五雲宮聲明表示，關於泉州富美宮此次前來參與遶境祈福，是透過中華道教民俗文化學會，向五雲宮接洽泉州富美宮蕭太傅王爺將蒞台巡境，非五雲宮邀請。

    五雲宮並說明白沙屯五雲宮是因早在光緒29年（西元1904年），泉州郡富美宮王船飄洋渡海來到台灣，然白沙屯先民因緣際會請到王船上八角香爐，才有五雲宮的誕生。

    五雲宮強調，五雲宮創宮120多年來，皆為服務廣大信眾，從未參與、介入政治，未想單純的宗教信仰文化交流，演變為政治色彩史料未及。泉州郡富美宮為不傷五雲宮與宗教信仰的本義，故臨時取消今天活動。

    白沙屯五雲宮管委會副主任委員陳睿鈞表示，此原本為單純的宗教活動，不曉得為什麼會上升到政治意涵。中華道教民俗文化學會為了避免造成白沙屯五雲宮的困擾，昨天下午臨時通知取消今天活動。

    白沙屯五雲宮「文法主公」、「拔少爺」也參與「二媽」巡庄遶境，但泉州富美宮取消未參與。（記者彭健禮攝）

    白沙屯五雲宮「文法主公」、「拔少爺」也參與「二媽」巡庄遶境，但泉州富美宮取消未參與。（記者彭健禮攝）

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